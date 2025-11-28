Así quedarán las pensiones en 2026: los jubilados cobrarán unos 600 euros más al año

Los pensionistas llevan años esperando que la mensualidad que perciben cada mes sea justa y equiparable con el nivel de vida actual y el Gobierno ha tomado cartas en el asunto y ha decidido que las pensiones vuelvan a subir 2026. Se trata de una revalorización en torno al 2,7%, según la estimación avanzada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras conocerse el dato adelantado del IPC de noviembre.

Esta cifra, basada en la media interanual de los últimos doce meses, marca nuevamente la actualización automática recogida en la reforma de pensiones y garantiza que los perceptores mantengan su poder adquisitivo otro año más.

El Instituto Nacional de Estadística situó el IPC adelantado de noviembre en el 3%, lo que permite calcular ya el promedio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025: un 2,66%, que será el porcentaje de referencia. El dato final se confirmará el próximo 12 de diciembre, cuando el INE publique el índice definitivo, aunque no se esperan grandes variaciones.

¿Cuanto cobrarán de más los pensionistas en 2026?

El aumento del 2,7% tendrá un impacto directo en los bolsillos de los pensionistas. Para una pensión media de jubilación, la subida supondrá 572 euros más al año, según cálculos del Ministerio de Inclusión. En el caso de la pensión media del sistema, el incremento será de 498 euros anuales.

Actualmente, la pensión media del sistema se sitúa en 1.316,7 euros mensuales, mientras que la pensión media de jubilación alcanza los 1.511,5 euros. En noviembre, además, los jubilados recibieron la paga extra, con una cuantía media de 1.492 euros. Serán más de 9 millones de pensionistas los que vean sus ingresos crecer en el próximo año.

Subida de la base mínima y la pensión máxima

En 2026 también habrá una subida de las bases máximas de cotización. Éstas aumentan cada año con el IPC más 1,2 puntos adicionales hasta 2050. En 2026, esto se traducirá en un alza del 3,9%, situando la base máxima en torno a 5.101 euros al mes.

La pensión máxima también subirá con una fórmula propia: IPC más 0,115 puntos porcentuales adicionales. Con esta actualización, en 2026 se situará en 3.359,6 euros mensuales en catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros de este año.

Las pensiones mínimas y no contributivas crecerán por encima del IPC

Las pensiones más bajas también registrarán aumentos adicionales. La reforma establece que las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas subirán por encima del IPC para reducir la brecha con el umbral de pobreza.

Este año, ya lo hicieron con un incremento del 6% en las mínimas y del 9% en las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. En 2026 volverán a crecer más que el resto tras la revalorización inicial del IPC.

El objetivo es que, en 2027, la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo alcance al menos 16.500 euros anuales, mientras que las no contributivas converjan con el 75% del umbral de pobreza para un hogar unipersonal.