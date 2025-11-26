Así será el Salario Mínimo Interprofesional en 2026: subida prevista y retenciones

El nivel de vida sube, el precio de la vivienda alcanza su máximos y parece que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también tiene previsión de subir de cara a 2026. Este es el nuevo debate y es que los sindicatoshan presentado una propuesta muy ambiciosa: pedir una subida del 7,5 %, lo que colocaría el SMI en 1.273 euros brutos al mes en 14 pagas.

El objetivo sería reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores con sueldos más bajos y mantener la referencia del 60 % del salario medio, un criterio respaldado por la Carta Social Europea.

¿Cuánto se podría cobrar en 2026?

Si se aprueba la propuesta de los sindicatos y se mantiene el pacto sobre la tributación, el SMI neto sería de 1.216 euros al mes tras descontar el IRPF.

Otros analistas estiman que podría haber una subida más moderada, de entre 3 % y 3,5 %, lo que colocaría el SMI alrededor de 1.225,44 euros brutos al mes en caso de alcanzarse un acuerdo de diálogo social.

¿Hay que pagar IRPF con el SMI?

Uno de los elementos que marcará la evolución del SMI en 2026 es la fiscalidad. La inclusión del salario mínimo dentro de los tramos que ya aplican retenciones de IRPF se convirtió en una novedad relevante en 2025, después de que Hacienda decidiera no elevar el mínimo exento.

A partir de este cambio, la subida del SMI deja de trasladarse íntegramente al bolsillo del trabajador. Por ello, los sindicatos insisten en que el incremento debe ser suficiente para compensar el efecto de las retenciones y garantizar un salario neto que mantenga su capacidad real. Según sus cálculos, con un SMI de 1.273 euros brutos, la cantidad que llegaría a la nómina sería aproximadamente de 1.216 euros netos.

Una subida que sea real

El Ministerio de Trabajo ha mostrado su intención de que cualquier subida que se pacte para 2026 se refleje de forma completa en las nóminas. La idea es impedir que la mejora quede anulada por complementos salariales absorbibles, una práctica que ya ha generado tensiones en años anteriores.

¿Quiénes son los beneficiados de esta subida?

El SMI tiene un impacto directo sobre más de 2,4 millones de personas en España, según datos recientes del Ministerio de Trabajo. La subida prevista para 2026 beneficiaría especialmente a quienes trabajan en sectores como los cuidados, la hostelería, el comercio o los servicios, donde los salarios mínimos son más frecuentes.

Sin embargo, la medida también influye en la estructura de costes de las empresas, en las cotizaciones y en el propio consumo interno.

En 2026 se verá finalmente si este cambio se produce con una subida sustancial para los beneficiarios de este tipo de ingresos aunque el aumento también se vea afectado en la retención el IRPF.