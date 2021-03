Una sencilla guía para no entrar en el juego de los ‘trolls’ de las redes

¿Quién no ha podido evitar alguna vez entrar al trapo a un ‘troll’ de internet? Las redes sociales son una interesante fuente de noticias, opiniones y humor, pero también un fértil campo de cultivo para aquellos que, tras una cuenta anónima, se dedican a la confrontación, la provocación y la difusión de bulos con el único objetivo de desinformar y dividir.

Aunque a veces no resulte fácil, ignorar este tipo de cuentas y comentarios es la mejor respuesta que podemos dar a los que buscan relevancia mediante la provocación a través de las redes. Y la cuenta @nolesdescasito nos anima a hacerlo siguiendo un sencillo pero efectivo diagrama.

Ante un tuit que consideremos ofensivo, falso o insultante, ¿qué debemos hacer? Lo primero es comprobar si la cuenta que lo ha publicado tiene muchos seguidores o si lleva muchas interacciones. Si es que no, mejor ignorarlo para no darle visibilidad. Si la respuesta es afirmativa, nos planteamos una nueva pregunta. ¿Habla sobre un tema que está en el debate público o que consideremos importante? Si es que no, es preferible según esta cuenta “no entrar en los marcos que quieren imponernos”. Esto es, no contribuir a situar determinados temas en el centro del debate de forma artificial.

Lo siguiente que debemos comprobar es si la persona que lo dice es alguien relevante, como un cargo político o una personalidad pública. Si no es el caso, @nolesdescasito nos recomienda “no dar autoridad a quien no la tiene”, ignorando sus publicaciones. Finalmente, debemos plantearnos si el tuit en cuestión contiene una idea falsa que podamos desmentir contrastándola con datos, fuentes o “con una lógica aplastante”. Si expresa gustos o prejuicios personales “no sirve razonar”, por lo que de nuevo la recomendación es no hacerles caso.

Si es posible rebatir dicho tuit, tenemos dos posibilidades. La primera, obviamente, es ignorarlo pese a todo pues “quien haya escrito esa burrada no te va a dar la razón”. La segunda es rebatirlo de cara a nuestros seguidores, pero “usando una captura en lugar de citar el tuit y sin escribir su nombre. Así evitarás que el algoritmo le dé relevancia”. No participar en la difusión de este tipo de mensajes es vital para no aumentar su relevancia, pues "cada vez que interactúas con sus cuentas, les respondes, usas sus hashtags o escribes sus nombres, el algoritmo de esta red social considera que son relevantes y les muestra su contenido a más personas", convirtiéndolos en virales.

@nolesdescasito es una cuenta de Twitter que tiene el objetivo, según su página web, de “promover estrategias para frenar a la ultraderecha en redes sociales”. Esta inciativa forma parte de la Red Levadura, un proyecto formado por personas unidas digitalmente a raíz de la pandemia -entre ellas periodistas, psicólogos, personal sanitario, ecologistas, ONG, creativos…- preocupadas por “el ascenso de discursos de odio y miedo”. Su objetivo es “hacer pedagogía sobre la desinformación en este momento histórico y generar diálogo constructivo de cara al futuro”.