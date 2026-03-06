Los seis restaurantes de La Mafia se sienta a la mesa en Cádiz tendrán que cambiar su nombre

Exterior de un restaurante de 'La Mafia se sienta a la mesa'.

Los seis restaurantes que la franquicia La Mafia se sienta a la mesa cuenta en la provincia de Cádiz tendrán que cambiar próximamente de nombre. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha anulado a esta marca por considerar que alude al grupo criminal de origen italiano, por lo que "es contraria al orden público y las buenas costumbres".

La decisión, adelantada por el periódico Expansión, es un paso más dentro de un procedimiento que ya cuenta desde hace ocho años con la nulidad de la marca por parte del Tribunal General de la Unión Europea al considerar que alude a una organización criminal contraria a los valores de la UE.

Esta reivindicación ha sido realizada por las autoridades italianas por el daño que esta marca le hace a la imagen del país y de su cocina. De hecho, tras esta sentencia del tribunal europeo en 2018, hubo una nueva protesta de la Embajada de Italia en España al pasar a ser la cadena zaragozana patrocinador del Casademont Zaragoza, equipo de baloncesto de la capital aragonesa.

La empresa recurrirá la decisión

El grupo LMssLM ha anunciado que presentará un recurso de alzada contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que le anula la marca, agotando así la vía administrativa. Una vez que haya resolución, la decisión que se tome ya será definitiva ya que ha rechazado llevar el caso a la Justicia ordinaria.

Lo han avanzado a Efeagro el consejero delegado de la empresa, Javier Floristán, y su directora, Loli Requelme, un día después de conocerse que la OEPM la anula por ser una marca "contraria al orden público y a las buenas costumbres".

Floristán y Requelme ven oportuno presentar ese recurso de alzada ante la misma OEPM para que "nos expliquen el porqué" de esta decisión cuando esta oficina, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, ha renovado "en varias ocasiones" su marca desde 2000, incluso tras la sentencia de 2018 del Tribunal General de la Unión Europea que anuló la marca fuera de España, según han advertido.

La vía judicial la descartan porque "no nos merece la pena entrar en conflictos" y han confesado que, tras varios años gestionando esta polémica, están "decepcionados, estupefactos, un poco asqueados" y con necesidad de "acabar con todo esto".

Por el momento, la compañía seguirá usando este nombre a la espera de una resolución en firme a nivel administrativo y, si finalmente la anulación es definitiva, procederán a su cambio.

De hecho, reconocen que tienen ya varios nombres sobre la mesa, aunque han descartado revelarlos por ahora.

El cambio de marca, de producirse, les reportará un "coste importante", que aún no han valorado económicamente, pero que les abre la puerta a reclamar daños y perjuicios, una opción que están estudiando.

Seis restaurante en la provincia de Cádiz

La Mafia se sienta a la mesa es una marca de restauración ampliamente conocida en la provincia de Cádiz. De hecho, en la actualidad cuenta con seis restaurantes abiertos.

Dos de ellos se encuentran en Cádiz capital, abriéndose el primero en la plaza de San Agustín, mientras que el segundo se encuentra en los bajos comerciales del Hotel Cádiz Bahía, en el Paseo Marítimo.

Por su parte, en la zona de la Bahía también cuenta con establecimientos en Chiclana (calle de la Boca, en la playa de la Barrosa) y en El Puerto (en la avenida de Fuentebravía). Asimismo, en Jerez se encuentra en la avenida de Andalucía, mientras que en Algeciras está en la avenida Capitán Ontañón.

El grupo LMssLM cuenta actualmente con cerca de 100 restaurantes de La Mafia se sienta a la mesa y otros más de 30 locales entre "Ditaly" y "La Boutique Trattoria Viajera", con alrededor de 2.500 empleados.