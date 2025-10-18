Se acerca otra súper luna: la del cazador

El cielo de 2025 cerrará el año con otro gran espectáculo astronómico: la superluna de noviembre, también conocida como la Luna del Cazador, que será la más grande y luminosa del año, según confirma la Agenda Astronómica del Instituto Geográfico Nacional.

Este fenómeno, que ocurre entre dos y cinco veces al año, se produce cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, el perigeo. En ese momento, el satélite natural se muestra visiblemente más grande y brillante desde la superficie terrestre. La distancia aproximada entre la Luna y nuestro planeta durante este acercamiento es de 363.300 kilómetros.

Esta superluna de noviembre alcanzará su punto máximo el miércoles 5 de noviembre a las 14:19 horas, aunque ese será el instante exacto de la luna llena, el fenómeno podrá disfrutarse prácticamente en todo su esplendor desde la noche del 4 hasta la madrugada del 7 de noviembre.

El término Luna del Cazador tiene raíces en la tradición anglosajona y aparece por primera vez en el Oxford English Dictionary en 1710. La NASA explica que esta denominación se refiere a la luna llena que sigue a la Luna de la Cosecha y que aparece durante el otoño, en un momento en que las hojas caen y muchas especies animales se encuentran en su fase de engorde previo al invierno.

Históricamente, esta luna servía como aliada para los cazadores, que aprovechaban la luz nocturna para rastrear presas con mayor facilidad, después de las cosechas. También es conocida en otras culturas como la Luna del Viaje, Luna Sanguínea o Luna de la Hierba Moribunda.

Un fenómeno que se une a los que se han registrado durante el año, el más reciente en octubre, aunque la de noviembre destaca por coincidir de forma exacta con el perigeo lunar, lo que la convierte en la más impactante visualmente. Será la ocasión ideal para observar una Luna llena más imponente de lo habitual, especialmente si las condiciones meteorológicas lo permiten.