Rosa Molina, psiquiatra, avisa sobre la desorientación en las personas: "La desorientación no es un síntoma típico de los trastornos mentales"

La doctora Rosa Molina, psiquiatra de referencia en divulgación sobre salud mental, ha lanzado un mensaje claro y necesario a través de sus redes sociales: la desorientación, entendida como no saber dónde se está, qué día es o quiénes son las personas del entorno, no debe confundirse con un síntoma habitual de los trastornos mentales. Así lo ha expresado en un reciente vídeo publicado en su cuenta de Instagram (@rosamolinapsiquiatra), donde alerta sobre la importancia de distinguir entre los signos propios de una patología psiquiátrica y los que podrían indicar un problema médico de mayor urgencia.

"Es habitual en consulta que aparezcan personas que vienen preocupadas porque hay un miembro de la familia que creen que está perdiendo la cabeza porque se desoriente, no sabe donde está, qué día es o es incapaz de reconocer a un familiar, pero estar desorientado no es algo normal en psiquiatría. No es un síntoma habitual", señala la doctora Molina.

Con un tono didáctico, la especialista insiste en que la desorientación espacio-temporal no es habitual ni siquiera en los casos más graves de enfermedad mental, como pueden ser las psicosis. De hecho, subraya que este tipo de confusión debe considerarse siempre como un signo de alarma. "Cuando alguien no sabe dónde está, no reconoce a sus seres queridos, o no ubica la fecha en la que vive, hay que pensar que puede haber una causa médica detrás", advierte.

En el mismo vídeo, Molina ofrece pautas concretas de actuación para familiares, cuidadores o cualquier persona del entorno que detecte estos signos en alguien cercano: "Si detectas esto en alguien, no lo dejes pasar. No pienses que es por su trastorno mental. Puede haber una infección, un problema metabólico, una intoxicación… o incluso un problema neurológico. Y es urgente", recalca.

Con este tipo de publicaciones, la psiquiatra busca desmitificar ideas erróneas sobre las enfermedades mentales, especialmente en lo que respecta a sus manifestaciones clínicas. En este caso, su objetivo es evitar que se pasen por alto situaciones potencialmente graves al atribuirlas erróneamente a una patología psiquiátrica.

Molina insiste también en el valor de buscar atención médica inmediata si se presentan episodios de desorientación. En el pie de foto que acompaña al vídeo, la doctora recuerda de forma contundente: "La desorientación no es un síntoma típico de los trastornos mentales. Podría ser señal de algo más. Si un familiar o conocido presenta este tipo de confusión, actúa de inmediato. Busca ayuda médica para revisar si hay algún proceso médico intercurrente".

Este tipo de mensajes forman parte del compromiso de la psiquiatra con una divulgación accesible, clara y útil, que ayude tanto a profesionales como a población general a entender mejor la salud mental y a actuar con responsabilidad ante signos de alerta.