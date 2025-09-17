Rocío Butron, experta en hogar: "Tira estos productos después del verano para empezar septiembre con buen pie"

Septiembre siempre llega como un punto de inflexión. Es el mes de la vuelta al trabajo, del regreso a las rutinas y de los buenos propósitos después del verano. Y no solo se trata de organizar la agenda: también es el momento perfecto para poner orden en casa. La experta en hogar Rocío Butrón lo tiene claro y ha compartido en sus redes una lista de cosas que conviene revisar y tirar en estos días para arrancar con más ligereza y salud.

Su vídeo en Instagram se ha hecho viral porque, más allá de dar ideas de limpieza, recuerda algo que muchas veces se pasa por alto: hay productos que caducan o que, aunque no lo parezca, pueden convertirse en un riesgo para la salud si se siguen acumulando. Desde estropajos que parecen inofensivos hasta cosméticos olvidados en el cajón del baño, la recomendación es clara: mejor revisar y hacer limpieza.

Los estropajos, un foco de bacterias escondido en la cocina

Uno de los primeros objetos que Rocío Butrón señala son los estropajos. Aunque no se usen todos los días, la humedad que conservan los convierte en un "caldo de bacterias". Según explica, dejar uno olvidado durante semanas no lo hace más seguro, al contrario: se convierte en un entorno ideal para la proliferación de gérmenes. Por eso, recomienda desecharlos si han pasado tiempo sin usarse. En la práctica, es mejor renovarlos con frecuencia y no esperar a que huelan mal o estén muy desgastados.

Folletos y tickets caducados: la acumulación que ocupa espacio

Otro consejo sencillo pero muy útil tiene que ver con los papeles que solemos acumular sin darnos cuenta. Tickets de compra, folletos de promociones o listas de tareas que ya no sirven. Septiembre es, para Butrón, el mes ideal para deshacerse de ellos y liberar espacio en cajones, carteras o escritorios. La clave está en revisar todo aquello que ya ha perdido vigencia y tirarlo, evitando así la sensación de caos que produce acumular montones de papeles sin utilidad.

El frigorífico, bajo revisión antes de la compra semanal

El tercer recordatorio es mirar el frigorífico antes de salir a hacer la compra. Muchas veces se guardan pequeños restos o envases abiertos que ya no tienen buena calidad. Butrón aconseja revisar con detalle y tirar lo que ya no está en condiciones antes de añadir nuevos productos. Esto no solo ayuda a mantener la nevera limpia y ordenada, sino también a reducir desperdicios y evitar intoxicaciones por alimentos en mal estado.

Ropa que no has usado en todo el verano: momento de donar

La experta también pone el foco en el armario. Si durante los meses de calor no se ha utilizado una prenda, lo más probable es que tampoco se use el próximo año. En lugar de guardarla otra temporada más, recomienda donarla. Esta práctica, además de liberar espacio, contribuye a darle una segunda vida a la ropa y puede ayudar a otras personas. Hacer esta criba en septiembre facilita el cambio de temporada y permite empezar el otoño con un armario más funcional.

Cosméticos y protectores solares: cuidado con la caducidad

Por último, Rocío Butrón recuerda que el maquillaje, las cremas y los protectores solares también caducan. A partir de los seis meses, muchos de estos productos pierden eficacia e incluso pueden provocar reacciones adversas en la piel. Lo que parece un simple detalle puede convertirse en un problema de salud si no se tiene en cuenta la fecha de uso recomendada. De ahí la importancia de revisar neceseres y cajones de baño, tirando lo que ya no sea seguro.

Un nuevo comienzo más ligero

Los consejos de Butrón invitan a reflexionar sobre la relación con los objetos cotidianos. Acumular sin pensar no solo ocupa espacio, también resta bienestar. Dedicar unas horas a revisar estropajos, papeles, alimentos, ropa y cosméticos puede marcar la diferencia en la forma de afrontar la rutina tras el verano. Septiembre se convierte así en una oportunidad para empezar con buen pie, con la casa más ordenada y la mente más despejada.