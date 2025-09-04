Retirado un conocido gel de ducha por riesgo para la salud: "Contiene algunos microorganismos que pueden provocar infecciones"

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta sanitaria para informar sobre la retirada del mercado del Kneipp Gel de Ducha Litsea Cubeba Limón. Según la agencia, este producto cosmético presenta contaminación microbiológica que podría representar un riesgo para la salud, especialmente para personas con sistemas inmunitarios debilitados. La AEMPS destaca que, aunque no se han reportado casos de efectos adversos hasta el momento, se trata de una medida preventiva para proteger a los consumidores.

El gel de ducha afectado se comercializa en envases de 200 y 400 mililitros, y la contaminación detectada se encuentra en lotes específicos: 2506918, 2506917 y 2506919, identificables en la etiqueta del producto y que solo afectan al formato de 200 ml. La AEMPS recomienda a quienes hayan adquirido este gel que interrumpan su uso de inmediato y procedan a su devolución en el punto de venta donde lo compraron, llevando consigo el envase y, de ser posible, el ticket de compra.

La alerta se centra en la presencia de microorganismos, la bacteria Burkholderia cepacia, que pueden causar infecciones cutáneas o complicaciones en personas con defensas bajas. Entre los posibles efectos se incluyen irritación, enrojecimiento o infecciones localizadas en la piel. Por este motivo, la agencia aconseja a cualquier persona que haya usado el producto y presente síntomas que consulte a un profesional sanitario para una evaluación adecuada y un tratamiento, si fuera necesario.

La AEMPS ha explicado que la retirada forma parte de los controles rutinarios de calidad y seguridad que supervisa en colaboración con los fabricantes y distribuidores. Estos procedimientos buscan garantizar que los cosméticos disponibles en el mercado cumplan con los estándares establecidos y no representen un riesgo para los consumidores. La agencia enfatiza que la seguridad del consumidor es una prioridad y que continuará realizando inspecciones para detectar posibles problemas antes de que se conviertan en incidentes de salud pública.

Para identificar el gel de ducha afectado, los consumidores deben revisar cuidadosamente la etiqueta y comprobar el número de lote. Solo los lotes especificados en la alerta oficial están implicados, por lo que otros productos de la marca no se ven afectados por esta retirada. La AEMPS recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales para recibir cualquier actualización relacionada con esta alerta sanitaria.

En términos prácticos, la devolución del producto es sencilla: los puntos de venta deben aceptar el retorno del gel de ducha y, en algunos casos, ofrecer un reembolso o cambio. Esta medida garantiza que los consumidores no mantengan en sus hogares productos potencialmente riesgosos.

La alerta sobre el Kneipp Gel de Ducha Litsea Cubeba Limón subraya la importancia de la vigilancia en el sector cosmético. Aunque la mayoría de los productos cumplen con estrictas normas de seguridad, la supervisión continua permite actuar con rapidez ante cualquier incidencia que pueda afectar la salud pública. Los consumidores deben prestar atención a estas alertas y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para proteger su bienestar y el de su familia.