Esta es la casa de María Jiménez en Chiclana que se puede alquilar en vacaciones

Uno de los dormitorios de la casa de María Jiménez en Chiclana

Muchas celebridades encuentran en la costa gaditana un refugio de paz alejado de los focos. Este fue el caso de María Jiménez, quien convirtió una vivienda en Chiclana de la Frontera en su rincón privado. Hoy, ese espacio íntimo se abre al público: su hijo, Alejandro Sancho, lo ha puesto en alquiler vacacional a través de Booking como una manera conmovedora de mantener vivo su legado.

La vivienda, ubicada en la urbanización San Andrés Golf, está compuesta por cuatro apartamentos independientes, cada uno de unos 25 m², con baño privado, nevera, cortinas opacas, visillos y mobiliario funcional: camas, armarios y tocadores. Además, cada unidad tiene terraza o balcón con vista al jardín.

El exterior es un protagonista en sí mismo: la finca de 2.000 m² dispone de un jardín con estanque, zona de barbacoa y cocina común al aire libre, rodeada de rincones ideales para leer, comer o simplemente olvidar el mundo.

Interior de uno de los apartamentos de la casa de María Jiménez en Chiclana / Booking

María Jiménez decoró la casa a su gusto

El verdadero alma del lugar reside en su interior: cada apartamento está pintado con colores vivos —turquesa, fucsia, rojo— y albergaba objetos y decoraciones cuidadosamente elegidas por la propia artista, evocando a una estética que muchos comparan con la de Frida Kahlo: intensa, libre y expresivo.

Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez, no solo administra las reservas; se encarga del detalle humano de la experiencia. En la plataforma y en redes, describe: "Somos una familia humilde. Nos gusta molestar lo mínimo a nuestros invitados y hacer sugerencias de sitios donde se pueda ir a comer y disfrutar de la zona".

Jardín de la casa de María Jiménez en Chiclana / Booking

Este negocio tiene un precio que ronda los 140 euros la noche y en temporada alta puede elevarse a 175€ ya que su cercanía a la playa de La Barrosa lo convierte en un destino con bastante reclamo, sobre todo en los meses de verano. Aunque la visión del hijo de María Jiménez haya sido la de querer homenajear a su madre poniendo a disposición su casa con el resto de usuarios que quieran conocerla, ha recibido críticas por parte de algunos huéspedes.

La puntuación del alojamiento en Booking es de 7,4 -bien, según la catalogación de esta plataforma- y es que hay muchas personas que se han quedado en este lugar que hay aspectos mejorables como el mantenimiento del jardín o la ventilación de los apartamentos. No obstante, otras personas destacan la localización del mismo.

Ante reacciones encontradas, Alejandro defiende su decisión con convicción: este proyecto no busca solo un beneficio económico. Es una forma de compartir la esencia de su madre. "Ella estaba encantada con eso. Además, cuando ella misma hospedaba a algún cliente se quedaba sorprendida y decía: 'Madre mía, esto de estar compartiendo mi casa con algún extraño'. Pero al final acababa encantada con la experiencia", comentó Alejandro en un programa de televisión.

María Jiménez, con casi cinco décadas de carrera, dejó una huella imborrable en la cultura española, siendo reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros galardones. Vivía en Chiclana desde 2003 y falleció allí el 7 de septiembre de 2023, tras batallar con un cáncer de pulmón.

Hoy, alojarse en su casa significa sumergirse en un entorno cargado de personalidad, creatividad y memoria, una experiencia donde arte, descanso y homenaje convergen en la costa de Cádiz.