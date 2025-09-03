Este es el sueldo de un camarero en Cádiz en 2025

Una terraza de un bar, con varios clientes sentados en las mesas

Los camareros gaditanos ganan desde este agosto entre 1.199 euros y 1.350 euros al mes, según el nuevo convenio. 29.000 personas están integradas dentro de este convenio, según calcularon los sindicatos CCOO y UGT. En él se encuentran camareros, cocineros, recepcionistas y más puestos propios de un negocio hostelero.

Desde este 2025, los camareros pasarán a ganar un 4,5% más. Este mismo porcentaje sumará algunas cantidades a la la nómina de los camareros de aquí a 2028. Asimismo, se incorporaron una serie de mejoras enfocadas a controlar la carga de trabajo, la excedencia voluntaria y reconocimiento de antigüedad, entre otras novedades.

Con la publicación del convenio colectivo el pasado 12 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz quedó establecido cuánto ganarán los camareros, dependiendo de su rango, de 2025 a 2028.

El sueldo de los camareros en Cádiz este 2025 y en los próximos años

Los camareros se integran en el cuarto grupo, la penúltima categoría, que solo se sitúa por encima de auxiliares. El salario mínimo establecido por convenio es de 1.199,89 euros mensuales. A partir de ahí, cada trabajador percibirá la retribución según su puesto y la categoría del establecimiento, que se dividen en tres tipos. En el caso de los camareros de Cádiz, su salario oscila entre el mínimo por convenio y los 1.350,28 euros al mes. Asimismo, el convenio establece tres pagas, las conocidas de Navidad y verano más otra en el mes de octubre a la que también se suma el plus de antigüedad.

Este es el sueldo que cobrara un camarero en Cádiz, según tipo de establecimiento y año:

Establecimientos de tipo A (hoteles de cuatro y cinco estrellas y restaurantes de cuatro y cinco tenedores)

2025: 1.350,28 euros

2026: 1.411,04 euros

2027: 1.474,54 euros

2028: 1.540,89 euros

Establecimientos de tipo B (hoteles de tres estrellas y restaurantes de tres tenedores)

2025: 1222,17 euros

2026: 1.277, 17 euros

2027: 1.334,64 euros

2028: 1.394,70 euros

Establecimientos de tipo C (hoteles de menos de tres estrellas, hostales, pensiones, restaurantes de menos de tres tenedores)

2025: 1.199,89 euros

2026: 1.253,89 euros

2027: 1.310,32 euros

2028: 1.369,28 euros

Asimismo, en este convenio se recogen una serie de pluses que también incrementarán sus contrapartidas de aquí a 2028. Para este 2025, el convenio de hostelería fija la hora extra en 21,50 euros. En fechas como Nochevieja, la hora extra se cobra a 53,67 euros. En cuanto al resto de pluses, estos son los más destacados: