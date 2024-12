Reducción de la jornada laboral a 37,5 horas: así afectará a los trabajadores de Cádiz

La que en su momento fue la medida estrella de PSOE y Sumar parece que finalmente será una realidad antes de que acabe 2024. El ministerio de Trabajo ha sellado un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para rebajar la jornada laboral a 37,5 horas sin merma salarial, una medida que, en cálculos del Gobierno central, beneficiará a cerca de 12 millones de asalariados en España. Del acuerdo, no obstante, no forman parte ni la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ni la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) que alegan que la reducción de jornada no incrementará la productividad y que supone una "intromisión" en la negociación colectiva de empresarios y sindicatos.

Con el acuerdo se da por finalizado una negociación de más de 11 meses de una propuesta que ha encontrado muchas trabas parlamentarias y la oposición de buena parte del empresariado español.

Cómo afectará la reducción de la jornada laboral a los trabajadores de Cádiz

Según un estudio financiero realizado desde BBVA, la reducción progresiva de la jornada laboral afectaría a unos ocho millones de asalariados. El perfil mayoritario sería el de un hombre de entre 35 y 55 años, de nacionalidad española, dedicado a servicios técnicos y profesionales, con estudios de Secundaria y una antigüedad de, al menos, diez años. Las mujeres estarían representadas en menor proporción dado que copan un mayor número de jornadas laborales menores a las 40 horas, de modo que la medida no les afectaría en muchos casos.

Trabajo calcula que en toda España un 58,3% de los empleados tienen jornadas superiores a las 37,5 horas. A estos iría destinada esta mejora. Y solo un 11,9% ya tienen jornadas por debajo de esta cifra, por lo que no les afectaría.

En Cádiz, según datos de la Seguridad Social, en septiembre de 2023 había 349.452 asalariados pero hay convenios colectivos de ciertos sectores, como el financiero, que ya recogen incluso una cantidad menor de horas trabajadas (a estos trabajadores no les afectaría la reforma). Esta realidad contrasta con la del sector servicios, el que más peso tiene en Cádiz. Por ejemplo, los trabajadores de la hostelería se acogen a un convenio de 40 semanales. Así que a estos sí le beneficiaría la reducción de horas. En la provincia de Cádiz, algunas de las categorías con más ocupados en los datos de septiembre pertenecen a la hostelería: 21.812 personas trabajando en establecimientos de bebidas y 15.166 en restaurantes y puestos de comidas.

¿Hasta qué punto puede traducirse una medida así en un sector como la hostelería? El presidente de Horeca en la provincia, Antonio de María, indicó en julio en una entrevista con Diario de Cádiz que la puesta en marcha de las 37,5 horas semanales "partiría por la mitad" al ámbito hostelero, igual que a la agricultura: "No se trabaja como en una factoría, donde puedes reacondicionar la producción –indica–. Si vas quitando media hora al día a los turnos de recepción de un hotel, por ejemplo, te queda una hora y media sin servicio al día:¿vas a encontrar una persona para hora y media? No siempre te va a salir para un puesto".

Una postura distinta defendía también en aquel reportaje Íñigo Molina, abogado laboralista, para quien la aplicación de la reducción de jornada no es un imposible en hostelería: "Como prueba te diré que el convenio de hostelería en Cádiz, Málaga o Madrid marca 40 horas semanales. En Vizcaya tienen 38 horas, pero es que en Guipúzcoa marca 37,5 horas, con lo que a ellos ni siquiera les afecta esta reforma".

"En realidad tu jornada la marca la media de horas que tienes que hacer por semana –explica el laboralista–. Las horas hábiles al año con 40 horas semanales pueden estar en torno a las 1.800 :para cumplir con 37,5, sabes que vas a necesitar que te cubran 800-900 horas. Te da para pillar a alguien a media jornada", explica Molina.

Desde el Colegio de Economistas, Cecilia Jiménez añadía que, de forma general, la reducción progresiva de jornada habría de incorporarse "de forma aislada en las mecánicas de trabajo". ¿Por qué? “Se calcula –indicaba– que la reducción de jornada podría suponer un descenso del PIB de seis décimas en el año de su implantación y en el siguiente; y una contracción del empleo de ocho décimas. Cuando reduces la jornada y mantienes los costes laborales, aumentas los costes de la empresa de forma indirecta".

Jiménez comentaba que, ante este escenario, las empresas de mayor tamaño tienen más posibilidad de adaptación, reduciendo anticipadamente otros costes o mejorando su productividad. No sería ese el caso del pequeño empresariado –hasta nueve trabajadores–, que constituye el 85% de las firmas de la provincia.