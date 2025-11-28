La reaparición de Isabel Pantoja en los juzgados de Madrid tras la venta de Cantora

Isabel Pantoja ha irrumpido de nuevo en el foco público este jueves 27 de noviembre tras acudir a los juzgados de Juzgados de Pozuelo de Alarcón (Madrid) para ratificar una demanda contra diversos medios de comunicación. La artista ha abandonado definitivamente Cantora y en este momento tan complicado ha estado acompañada por su hermano Agustín.

Una batalla legal contra los medios

Hacía tiempo que no se veía a Isabel Pantoja y es que la tonadillera ha querido mantener un perfil bajo a pesar de las últimas declaraciones hechas por sus hijos que no la dejan en buen lugar. La cantante ha llegado acompañada de su hermano, Agustín y su abogado, Eduardo Urbano a los juzgados de Pozuelo de Alarcón.

Este desplazamiento de Isabel Pantoja hasta las dependencias judiciales de la localidad madrileña se deben a la ratificación de la demanda que había interpuesta en mayo de 2024 contra varios medios de comunicación, productoras, tertulianos y algunos presentadores.

Pantoja acusa a los demandados de haber difundido infromación que concierne a su estado de salud, como los ingresos hospitalarios que ha tenido en los últimos tiempos y un supuesto problema renal que habría derivado de una diabetes. La artista considera que que se ha vulnerado su intimidad y reclama una indemnización superior a cinco millones de euros.

La tonadillera no quiso hacer declaraciones a la prensa a la salida del juzgado aunque solo respondió a la pregunta de cómo se encontraba: "Estoy bien gracias, un poco resfriada". Respecto a su agitada vida familiar o la venta reciente de Cantora no quiso comentar nada.

Las palabras de su abogado

Isabel Pantoja no ha hablado con la prensa pero quien sí ha tenido unas palabras con los allí presentes ha sido su abogado. "Hemos venido a un acto judicial en relación con una acción que Isabel Pantoja ha interpuesto por revelación de secretos, de datos médicos que están especialmente protegidos, como todos sabemos. Luego, algunos medios de comunicación se hicieron eco. Eso supera los límites del derecho a la información, algo que está en la Constitución y que es muy importante", afirmaba Urbano a Gtres.

A estas declaraciones ha querido añadir: "Es el comienzo del proceso. No hay nada más que eso, se ha ratificado en la querella que hemos presentado y veremos el resultado. Y ya está, es todo lo que puedo decir".

El deseo de Isabel Pantoja es que se haga justicia y así lo ha hecho saber en el juzgado. "Ella quiere que se haga justicia y en este acto lo ha pedido expresamente. Y es que le hace daño, le hace mal. Una cosa es informar y lo que no puede ser es…", finalizaba el abogado de la artista.

Primera salida de Isabel Pantoja tras vender Cantora

Recientemente, Isabel Pantoja ha vendido su posesión más preciada, la finca Cantora, la que heredó del torero Paquirri. Tras esta decisión de acabar con todo su pasado, la cantante quiere rehacer su vida y no contempla seguir haciéndola en esta finca gaditana.

La cantante quiere centrarse en su carrera musical y evitar todos los dramas relacionados con sus hijos, la herencia, los problemas de fiscales heredados y el resto de complicaciones que ha vivido en los últimos años.

La demanda —y su reaparición en los tribunales— eclipsa por ahora el conflicto familiar que atraviesa Pantoja. En las últimas semanas, sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, protagonizaron un acercamiento en televisión en el que no escatimaron críticas hacia su madre. Sin embargo, Isabel guardó silencio al respecto y no quiso comentar dichas declaraciones ante los medios.