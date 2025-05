¿Los radares multaron durante el apagón? Lo que dice la DGT

Los radares que vigilan el exceso de velocidad en las carreteras siguieron funcionando durante el apagón. Mientras que los semáforos, los paneles de información y otros tantos elementos de seguridad vial se apagaban, muchos radares continuaron haciendo su trabajo. Esta fue una duda que surgió durante las horas que duró la pérdida de suministro eléctrico. No serían pocos los conductores que entendieron que no era de importancia superar unos puntos el límite permitido por pensar que no los radares estaban apagados.

En el caso de los radares fijos más nuevos, estos continuaron operando con normalidad ya que tienen un sistema de alimentación autónomo con baterías y generadores para permitir que sigan encendidos en casos como el de ayer. De igual modo, otros radares tienen un panel solar incorporado, lo que les permitiría continuar registrando infracciones con independencia de la luz. Las tecnologías GPS y Wifi también las usa la DGT en estos dispositivos. De esta manera, las sanciones se envían aunque no haya electricidad. No obstante, las conexiones a internet tuvieron serias oscilaciones durante horas el pasado lunes 28 de abril.

¿Cuándo llega una multa por exceso de velocidad?

La DGT informa que en caso de que uno de sus radares haya captado el exceso de velocidad, esta infracción se notifica en el domicilio en un plazo de una a tres semanas. En ella se concreta el importe de la multa y la pérdida total de puntos. Una vez recibida la carta, el infractor tiene hasta 20 días para abonar la cuantía con un 50% de descuento por pronto pago.

Cuantías de una multa de velocidad

Según la DGT a través de su web, una sanción por exceso de velocidad tiene un importe de entre 100 y 600 euros. Asimismo, la pérdida de puntos del carnet puede ser de 2 a 6. Sobrepasar la velocidad de 1 a 20 kilómetros es una multa de 100 euros sin quita de puntos, los siguientes excesos producen la consiguiente merma de puntos y la obligación de abonar una multa mayor.