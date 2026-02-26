¿Quién tendrá puente en Cádiz el 27 de febrero?

El calendario deja este año una circunstancia que afecta directamente a miles de familias gaditanas. El 28 de febrero, Día de Andalucía, cae en sábado, por lo que no habrá festivo autonómico adicional en la comunidad. Sin embargo, el viernes 27 sí será jornada no lectiva en todos los centros educativos de la provincia de Cádiz, lo que se traduce en un puente escolar de tres días para alumnado y profesorado.

La clave está en el calendario oficial del curso 2025-2026, donde el 27 de febrero figura como Día de la Comunidad Educativa. Esta decisión permite que los estudiantes no tengan clase la víspera del 28F, enlazando directamente con el fin de semana.

Un descanso que no es para todos

Conviene subrayarlo: no es un festivo general. Comercios, oficinas, administraciones y empresas funcionarán con normalidad el viernes 27. El descanso queda limitado al ámbito educativo.

La medida afecta a escuelas infantiles de 0 a 3 años, Primaria, Educación Especial, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas e idiomas. En la práctica, todo el sistema educativo sostenido con fondos públicos en la provincia.

Para muchas familias supone reorganizar horarios laborales o buscar alternativas de conciliación, ya que mientras los menores estarán en casa, la actividad profesional seguirá su curso habitual.

El resultado será un fin de semana largo para estudiantes y docentes: viernes sin clase, seguido de sábado y domingo, con regreso a las aulas el lunes 2 de marzo.

El último respiro antes de Semana Santa

Tras este puente, el calendario escolar no contempla más jornadas no lectivas de carácter general hasta la llegada de la Semana Santa, el siguiente gran paréntesis del curso.

En 2026, las vacaciones comenzarán al finalizar la jornada del viernes 27 de marzo (Viernes de Dolores). Ese año, el Lunes Santo se celebrará el 30 de marzo y el Domingo de Pascua caerá el 5 de abril, configurando más de una semana completa sin actividad lectiva.

Hasta entonces, el segundo trimestre avanzará sin apenas interrupciones. De ahí que el descanso de finales de febrero tenga un valor especial para el alumnado, que encara después uno de los periodos más intensos del curso.

Un 28F sin día extra de descanso

El Día de Andalucía se celebrará el sábado 28 con los actos institucionales habituales, pero al coincidir en fin de semana no se traslada a lunes ni genera festivo laboral adicional en la comunidad.

Así, el único efecto práctico en el calendario será el cierre de los centros educativos el viernes previo. Un puente breve, exclusivamente escolar, pero suficiente para marcar la agenda de muchas familias gaditanas.