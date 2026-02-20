¿Qué son los 'therian'? Así es la cultura de quienes se identifican como animales.

Las redes sociales han mostrado una nueva realidad que parece haber traspasdo la pantalla. Vídeos de jóvenes moviéndose como lobos, gatos o zorros han despertado curiosidad y también desconcierto en todos los ámbitos. Los therian han despertado la curiosidad de muchos y la incredulidad de otros, y es que detrás de la viralidad hay una forma de identidad que muchos viven como profunda y real.

Lejos de ser una simple moda de internet, el fenómeno ha saltado a conversaciones familiares y aulas. La pregunta se repite: ¿qué significa realmente ser therian?

Una identidad que no se ve, pero se vive

Un therian es una persona que siente que su identidad psicológica o emocional está vinculada a un animal no humano. No creen haberse transformado físicamente ni vivir fuera de la realidad. Hablan más bien de una sensación interna persistente, como si su forma de ser encajara mejor con la de un lobo, un felino o un ave.

A ese animal concreto lo denominan "teriotipo". Algunos describen impulsos instintivos, preferencia por ciertos espacios o formas de reaccionar que asocian a esa especie.

Muchos cuentan que lo perciben desde niños, aunque no siempre saben ponerle nombre hasta la adolescencia, cuando encuentran información o comunidades en internet.

No es lo mismo que los 'furries'

La confusión es habitual. Los furries participan en una afición artística basada en animales antropomórficos, personajes humanizados, y suelen usar disfraces o avatares. En cambio, los therians hablan de una identidad interna involuntaria, no de un personaje ni de un entretenimiento.

Los therians, en cambio, insisten en que no interpretan un personaje. Hablan de una vivencia personal involuntaria, no de un hobby.

Esta diferencia explica por qué algunos se sienten incomprendidos cuando se les compara con simples disfraces.

Redes sociales y fenómeno viral

Aunque la comunidad existe desde hace décadas en foros de internet, ha sido TikTok la que ha disparado su popularidad. Allí comparten vídeos practicando quadrobics, una actividad que consiste en moverse a cuatro patas imitando a animales.

La estética: máscaras, colas, orejas ha convertido estos contenidos en virales, pero también ha provocado burlas y críticas.

Para muchos adolescentes, sin embargo, estas comunidades ofrecen algo valioso: sentimiento de pertenencia en una etapa de búsqueda personal.

Una identidad, no una enfermedad

Especialistas señalan que la mayoría de los therians no presenta delirios ni cree literalmente ser un animal. La experiencia ocurre en un plano simbólico o identitario, similar a otras formas de autopercepción.

Existe, eso sí, un término clínico distinto —la teriantropía clínica— que describe casos raros de creencia literal de transformación física. Pero no es lo habitual en esta comunidad.

La gran mayoría lleva una vida cotidiana normal: estudian, trabajan y mantienen relaciones sociales como cualquier otra persona.