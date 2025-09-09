Así puedes reclamar indemnización por cancelación o retraso de vuelos y trenes

Recientemente, un centenar de familias de Cádiz y Sevilla denunciaron una presunta estafa por parte de un agente de viajes de El Cuervo (Sevilla). Se había abonado por adelantado entre 300 y 7 000 € por viajes que incluían transporte, entradas a Disneyland y reservas de regreso. Al llegar a París, se descubrió que no existían ni los traslados a Disney, ni las entradas al parque, ni el billete de vuelta. Los costos adicionales, incluyendo alojamiento y vuelos de retorno, tuvieron que ser asumidos directamente por los afectados.

Este caso evidencia la necesidad de que los derechos de los consumidores en materia de transporte sean conocidos y defendidos. La OCU ofrece información precisa sobre cómo reclamar indemnizaciones en casos de cancelaciones o retrasos de vuelos y trenes, lo que permite reclamar con fundamento y obtener compensaciones adecuadas.

Vuelos: derechos según la OCU

Cancelaciones

Cuando un vuelo es cancelado, la aerolínea está obligada a ofrecer:

Transporte alternativo que llegue al destino con menos de 2 horas de retraso y asistencia (comida, alojamiento, traslados, comunicaciones).

que llegue al destino con menos de 2 horas de retraso y asistencia (comida, alojamiento, traslados, comunicaciones). Reembolso del billete en un plazo máximo de siete días.

Si no existen causas extraordinarias, corresponde una indemnización según la distancia del vuelo:

Hasta 1.500 km : 250 €, o 125 € si se ofrece alternativa con demora ≤ 2 h.

: 250 €, o 125 € si se ofrece alternativa con demora ≤ 2 h. Entre 1.500 y 3.500 km (o vuelo UE > 1.500 km): 400 €, o 200 € si alternativa con demora ≤ 3 h.

(o vuelo UE > 1.500 km): 400 €, o 200 € si alternativa con demora ≤ 3 h. Más de 3.500 km (fuera de la UE): 600 €, o 300 € si alternativa con demora ≤ 4 h.

Circunstancias como huelgas, fallos técnicos o falta de tripulación no se consideran causas extraordinarias, por lo que la aerolínea sigue obligada a compensar.

Retrasos

A partir de 2 hora s: se proporciona asistencia obligatoria (comida, alojamiento, comunicaciones).

s: se proporciona asistencia obligatoria (comida, alojamiento, comunicaciones). A partir de 3 horas : además de la asistencia, se tiene derecho a indemnización según la distancia, salvo fuerza mayor.

: además de la asistencia, se tiene derecho a indemnización según la distancia, salvo fuerza mayor. Si el retraso supera las 5 horas, se puede optar entre continuar el viaje o recibir el importe íntegro del billete y, si corresponde, el regreso lo antes posible.

Trenes: derechos según la OCU

Retrasos

En España (Renfe, Iryo y Ouigo), se otorgan compensaciones económicas en función del retraso:

50 % del billete si el retraso es entre 1 h y 1 h 30 min.

100 % si supera 1 h 30 min.

A nivel europeo, las compensaciones mínimas son:

25 % si el retraso es de 1 a 2 horas.

50 % si supera las 2 horas.

Las compañías deben ofrecer asistencia proporcional durante esperas largas: comida, bebida y alojamiento si fuera necesario.

Cancelaciones

Si la información se comunica con al menos 48 horas de antelació n, corresponde reembolso íntegro o transporte alternativo equivalente.

n, corresponde reembolso íntegro o transporte alternativo equivalente. Si la comunicación se realiza en las 4 horas previas al viaje, se tiene derecho a el doble del importe del billete.

Se pueden reclamar indemnizaciones adicionales por perjuicios justificables, como alojamiento o conexiones perdidas, siempre que se conserve la documentación como prueba.

Procedimiento de reclamación

Para trenes:

La reclamación debe presentarse al transportista en los 3 meses siguientes al viaje (online, en estación o como disponga la empresa). La compañía tiene un mes para responder. Si no se obtiene respuesta o no es satisfactoria, se puede acudir a las juntas arbitrales de transporte terrestre (para reclamaciones < 15.000 €), salvo exclusión en contrato.

Para vuelos:

OCU ofrece asistencia y modelos de reclamación, incluso mediante “Protestapp” para facilitar el proceso.

Recomendaciones