Familias de Cádiz denuncian una presunta estafa por un agente de viajes: "al llegar a París no existían ni los traslados a Disney ni la entrada al parque ni el viaje de vuelta"

Un centenar de familias de las provincias de Sevilla y Cádiz se encuentran afectadas por una presunta estafa de un agente de viajes de El Cuervo de Sevilla, que habría cobrado por adelantado viajes a distintos destinos, sin llegar a contratar los extras pagados o los desplazamientos de vuelta.

Uno de los afectados, Juan Luis Marroquín, ha explicado a EFE que contrató un viaje con su pareja y tres niños menores que incluía estancias en París, acceso a Disneyland y viaje de vuelta, "pero al llegar a París no existían ni los traslados a Disney ni la entrada al parque ni el viaje de vuelta", tras pagar por adelantado todos los servicios contratados.

El compromiso con los viajeros, ha dicho, era que cuando llegasen al primer destino se les irían enviando los billetes y reservas del resto del viaje, "lo que no se ha cumplido", tras pagar los afectados cantidades que oscilan entre los 300 y 7.000 euros, ya que había distintos destinos contratados, desde el territorio nacional hasta Japón, Colombia, París o Nueva York.

Juan Luis Marroquín ha señalado que ha tenido que pagar de su bolsillo todos los gastos, incluidos los billetes para el viaje de vuelta, además de que el contacto en la agencia les indicó que había un problema para el viaje París-Disney, de modo que hubo que contratar un hotel suplementario mientras se solucionaba, "pero al llegar al hotel que dijeron que habían contratado no sabían nada de esta reserva, y hubo que buscar uno por nuestra cuenta".

Los afectados han ido contactando entre ellos vía WhatsApp y ya se ha reunido en torno a un centenar de personas, que han decidido presentar denuncias ante la Guardia Civil cuando regresen de los viajes.

Marroquín ha dicho que el pasado viernes dejaron de tener contacto con el agente de viajes de la localidad sevillana, mientras que fuentes de la Policía Local han informado a EFE de que el pasado sábado esta persona fue evacuada a un centro hospitalario, donde se encuentra ingresado.