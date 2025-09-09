¿Has podido ser víctima de estafa por una agencia de viajes? La OCU explica qué hacer para denunciar y tratar de recuperar el dinero

La contratación de viajes a través de una agencia es una opción que emplean aquellos que quieren viajar pero no tienen tiempo, medios o conocimientos para tratar de planificar por su propia cuenta el desplazamiento. El contar con el asesoramiento de expertos suele generar mayor confianza en que todo el viaje transcurrirá sin incidentes, aunque no siempre ocurre así.

Un centenar de familias de Cádiz y Sevilla se han encontrado con la desagradable sorpresa, una vez llegados a su destino, de que las reservas en hoteles, vuelos o entradas de parques por las que pagaron no existían, a pesar de que, según indican, hicieron el desembolso de dinero con antelación. Y lo que es peor, una vez en el destino, han tenido que volver a pagar por servicios que supuestamente ya habían abonado.

Para evitar posibles casos de fraude, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una serie de consejos para una contratación de viajes más segura:

Debe comprobarse que la agencia de viajes elegida tiene buenas referencias y está adherida al sistema arbitral de consumo (suelen colocar esta pegatina a la entrada del local o en otro lugar visible).

Si se contrata mediante agencias o plataformas on line, hay que elegir bien la web. Es fundamental leer atentamente las condiciones generales y comprobar que la página cuenta con una dirección física en España y/o con teléfono/email en el que poder contactar con ellos. En estos casos es importante usar pasarelas de pago seguras: su URL empieza por https:// (y aparece el icono de un candado)

Los viajes combinados (que incluyan al menos una noche de estancia u ofrezca al menos dos servicios que sobrepasen las 24 horas: transporte, alojamiento, excursiones...), tienen mayor protección legal que la compra de servicios sueltos. Y ello porque la agencia de viajes es igual de responsable que la compañía que presta el servicio (compañía aérea, hotelera, tour operador, etc.).

Si se viaja fuera de España, es recomendable contratar un seguro de asistencia en viaje que incluya asistencia sanitaria por al menos 300.000 euros, especialmente si las vacaciones transcurren fuera del área de cobertura de la Tarjeta Sanitaria Europea; responsabilidad civil por un importe como mínimo similar; traslado de heridos y fallecidos; así como defensa jurídica y reclamación de daños.

Hay que exigir los documentos que acrediten los pagos y la reserva y el resto de datos (imprime los emails, guarda recibos y pantallazos). Deben guardarse los folletos publicitarios o los pantallazos de la web. La publicidad se vincula al contrato y, si los servicios no se corresponden con los publicitados, se pueden reclamar.

Hay que llevar los teléfonos útiles siempre a mano: como mínimo el de la agencia en España y el de su representante en el lugar al que se viaje. También el de OCU, que puede ayudar en caso de problemas.

Si se es víctima de un engaño, lo primero es presentar una denuncia ante la Guardia Civil o Policía Nacional.

También los afectados pueden presentar reclamaciones formales bien ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de la localidad o en la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la comunidad autónoma.