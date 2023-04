Los propietarios de viviendas de alquiler pagarán todos los gastos de gestión de inmobiliaria

Los propietarios de viviendas en alquiler serán los encargados de pagar los honorarios de las agencias inmobiliarias, tal y como recoge como la Nueva Ley de Vivienda, que regulará diferentes ámbitos del sector inmobiliario y está muy centrada precisamente en la parte del alquiler de inmuebles.

Hasta ahora la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) indicaba que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corren a cargo del arrendador (propietario del inmueble) cuando este se trate de una persona jurídica, es decir una empresa. Sin embargo, no indica nada respecto a los caseros particulares.

Esto suponía que la comisión de la inmobiliaria corría por parte del inquilino, que viene a ser un 10 por ciento del precio anual más IVA, mientras que ahora es obligatorio que sea el propietario quien lo pague.

Por citar un ejemplo, el precio medio del alquiler, según el índice inmobiliario de Fotocasa, es de 11,43 euros por metro cuadrado, por lo que de media en España se paga por un piso de unos 80 metros cuadrados es de 900 euros al mes. Esto hará que, de media, los inquilinos se ahorren una comisión media de 1.328 euros al entrar a vivir de alquiler.

Con este nueva medida se pone fin a los elevados gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a la juventud, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone. El servicio inmobiliario se presta al propietario y, por tanto, será éste el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere.

A la hora formalizar el contrato de alquiler la suma de una mensualidad adicional suponía un sobresfuerzo por parte de los inquilinos, que ya se tienen que enfrentar a precios del alquiler en alza.

Límite de la subida anual del alquiler, sin IPC

Otra de las novedades, de las más polémicas, es que a partir de enero de 2024 las actualizaciones de los alquileres se verán limitadas a un máximo de un 3 por ciento y quedarán desvinculadas del IPC. Actualmente la actualización de los alquileres está limitada a un máximo del 2% como una medida extraordinaria.

Alquiler en zona tensionada

El precio del alquiler puede estar bajo supervisión en función de si se encuentra en una zona tensionada o no. Por ejemplo si se trata de un alquiler nuevo en zona tensionada, el precio del alquiler no podrá subir más de un 3% con respecto al precio del alquiler del anterior inquilino. En el caso de grandes tenedores (aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad 5 o más viviendas destinadas al alquiler) se ha comunicado que tendrán un índice especial, pero no han especificado cuál será.Si no es zona tensionada el casero podrá indicar el precio del alquiler que crea conveniente.

Si embargo, Cádiz no se considera zona tensionada en lo que respecta a alquiler -sí a compra-, pues está en el 22,79 por ciento -el esfuerzo que hay que hacer por ingresos medios- frente al 30 por ciento que marca la Ley.

Sí que se considera zona tensionada en el acceso a la vivienda para comprar.