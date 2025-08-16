Prohibidas las llamadas comerciales desde móviles para frenar el fraude y el spam

Recibir llamadas indeseadas es uno de los grandes problemas en la actualidad y es que son miles las personas que cada día reciben este tipo de comunicación en su teléfono móvil, llegando a convertirse en un verdadero suplicio debido a la insistencia de las compañías.

Desde el 7 de junio de 2025, en España ha entrado en vigor una normativa que prohíbe a las empresas realizar llamadas comerciales desde números móviles (prefijos 6 y 7). El objetivo es reducir el fraude, las estafas y el acoso telefónico derivados del uso de líneas móviles para actividades publicitarias no solicitadas.

Esta medida se enmarca en el Plan Nacional contra las estafas telefónicas y por SMS, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. A partir de ahora, las llamadas comerciales deberán efectuarse desde:

Números fijos geográficos , con el prefijo de la provincia correspondiente.

, con el prefijo de la provincia correspondiente. Números gratuitos, que comienzan por 800 o 900 .

. Números cortos autorizados, como los de atención al cliente (ej. 1004).

Las operadoras están obligadas a bloquear automáticamente todas las llamadas y mensajes que incumplan la norma. Esto incluye tanto las comunicaciones comerciales desde móviles como aquellas que utilicen técnicas de suplantación (spoofing), en las que un número falso se presenta como legítimo.

Aplicación progresiva

La normativa se ha implementado por fases:

7 de marzo de 2025: comenzó el bloqueo de llamadas y SMS desde números no asignados y de origen internacional que simulaban numeraciones españolas.

comenzó el bloqueo de llamadas y SMS desde números no asignados y de origen internacional que simulaban numeraciones españolas. 7 de junio de 2025: prohibición total de llamadas comerciales desde móviles y obligación de utilizar numeración fija, gratuita o geográfica.

Desde el inicio del plan, las operadoras han bloqueado más de 14 millones de llamadas fraudulentas y más de 800.000 SMS sospechosos. En cifras diarias, esto supone la eliminación de unas 235.600 llamadas y 10.000 mensajes que podrían haber sido utilizados para fraude o acoso comercial.

Sectores afectados

La restricción afecta directamente a empresas de telemarketing, aseguradoras, entidades financieras, inmobiliarias y cualquier actividad que realice prospección comercial por vía telefónica. Las compañías deben adaptar sus sistemas para cumplir con la numeración autorizada.

El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 2 millones de euros, según la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Servicios de Atención al Cliente.

Ventajas para el usuario

La medida pretende ofrecer más transparencia y seguridad, de forma que el usuario pueda identificar con claridad quién le llama y decidir si quiere atender la llamada. Además, busca reducir prácticas ilícitas como el phishing telefónico, el robo de datos o las estafas con supuestos premios y encuestas falsas.

Qué hacer ante una llamada irregular

Si un usuario recibe una llamada comercial desde un número móvil, debe:

No facilitar datos personales o bancarios.

Bloquear el número en el teléfono.

Guardar registro de la llamada (número, fecha y hora).

Denunciar a la Agencia Española de Protección de Datos o a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones.

También se recomienda inscribirse en la Lista Robinson y activar filtros de bloqueo de spam en el teléfono.

Con esta prohibición, España se alinea con otras legislaciones europeas que buscan frenar la saturación de llamadas comerciales y garantizar un entorno telefónico más seguro y menos intrusivo para los ciudadanos.