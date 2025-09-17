Los profesores de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato tendrán menos horas de clase

Los profesores de escuelas e institutos de Cádiz y de toda España tendrán menos carga lectiva cada semana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta medida para garantizar que en toda España los profesores de Infantil y Primaria hagan 23 horas y los de Secundaria y Bachillerato, 18 horas. En Andalucía, la Consejería de Educación ya aplicó esta reducción de horas al profesorado. Desde este septiembre, todos los educadores de Cádiz disfrutan de estas nuevas ventajas, así como de más horas de teletrabajo. De momento, solo hay tres comunidades que no aplican los horarios lectivos pretendidos por el Gobierno: Madrid, Galicia y Castilla La Mancha.

La novedad de este anuncio es que el Ministerio de Educación vía decreto ley se asegurará de que estas horas frente al alumnado se cumplan por igual en todas las comunidades autónomas. Este horario ya se recogía en la Lomloe y con esto se busca proteger a los profesores ante posibles futuros recortes para que no les puedan volver a subir de horas. En su visita a un colegio de Getafe, también ha adelantado que esta ley pretende reducir la ratio de estudiantes por clase, una de las principales demandas de la comunidad educativa. Otro punto a tratar por ese decreto ley será la carga burocrática, otro motivo de queja habitual por parte de los educadores, quienes sienten que pierden mucho tiempo en tareas que nada tienen que ver con la enseñanza.

La otra gran medida es la gratuidad de plazas de 0 a 3 años para niños de familias por debajo del umbral de pobreza. Un plan que se quiere poner en marcha en 2026 para garantizar la educación universal también en Infantil, un nivel que hasta ahora está copado de oferta privada y demasiado costosa para economías menos pudientes.

Las novedades para los profesores de Cádiz este curso 2025-2026

Los educadores gaditanos de colegios e institutos gozan ya de las horas lectivas pretendidas para el Gobierno para todo el conjunto del país. En total, en este curso 2025-2026 tendrán que trabajar 28 horas semanales. Asimismo, ganan en días de teletrabajo para realizar tareas que no requieran presencialidad y que tienen más que ver con administración, gestión y corrección de exámenes. El control del teletrabajo será aplicado por cada centro en función de las necesidades. También se permitirá el disfrute de dos de los seis días de asuntos propios en período lectivo. El curso 2025-2026 se inició con la promesa de bajar la ratio de alumnos por clase de los 25 de ahora a los 22, todo ello con la intención de brindar una educación más individualizada y concreta a cada alumno.