Los precios low cost de los trenes Ouigo: cuánto vale viajar de Cádiz a Madrid con transbordo en Sevilla

Los trenes low cost de la francesa Ouigo ya se pueden comprar en Andalucía. Los precios de esta compañía prometen facilitar los viajes en tren a cientos de pasajeros desde el próximo 16 de enero. Esta competidora de Renfe no estará presente en Cádiz, de momento. A la provincia, por cuestiones técnicas, aún no pueden llegar las operadoras low cost como Iryo y Ouigo. No obstante, los gaditanos podrán acceder a los trenes a Madrid haciendo transbordo en Sevilla, ciudad con la que existe una buena conexión por vía ferroviaria.

Desde este 12 de diciembre, están disponibles los primeros billetes para viajar de Sevilla a Madrid desde 9 euros. Para aquellos días en los que las frecuencias de Alvia a Madrid desde Cádiz están a precios altos, esta puede ser una alternativa para los viajeros gaditanos. Para llegar a Sevilla desde Cádiz en tren, el Media Distancia tiene un coste fijo de 13,30 euros. Si le sumas los 9 euros del Ouigo a Madrid, el importe total de ir desde la capital gaditana a Madrid con esta fórmula sale a solo 22,30 euros.

Por supuesto, hay jornadas en las que las tarifas de Ouigo no estarán al mínimo. En las primeras de puesta a la venta de los billetes, muchos de ellos están a 13 y 16 euros. Aún así el viaje de ida a Madrid desde Cádiz seguiría costando entre 26 y 29 euros. En total, una ida y vuelta entre Cádiz y Madrid rondaría entre los 44 y los 58 euros. Unos costes muy por debajo de los habituales de los Alvia. Pese a que existen opciones de este servicio de Renfe a 30 euros por trayecto, la media ronda los 40 y 50 euros por billete.

¿Cuándo llegará Iryo y Ouigo a Cádiz?

Tal como publicó este periódico, Adif ya estudia en un documento la situación de la red ferroviaria en toda España. Por el momento en la provincia, no hay disponible alta velocidad, que es la que precisan las compañías low cost. A su vez, solo Renfe dispone de trenes de eje desplazable, que permiten usar la vía AVE para después usar el ancho ibérico. Tanto Ouigo como Iryo tendrían que adaptar sus trenes para entrar en Cádiz.

El informe que maneja Adif prevé iniciar el nuevo proceso de liberalización de la red de Madrid a Cádiz para 2025. Un paso clave para que estas compañías puedan instalarse en la provincia gaditana.