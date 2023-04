El precio de la zona azul en los principales municipios de Cádiz

Las principales ciudades de Cádiz cuentan desde hace años con zonas de pago para estacionar el coche. De esta forma, cada vez es más complicado dejar el vehículo por unas horas sin coste alguno, ya que los aparcamientos suelen estar pintados de azul, como mínimo.

Cada municipio gaditano tiene sus propias tarifas y una política de movilidad diferente. El problema del aparcamiento es común en casi todas las ciudades gaditanas, pero se agrava aún más en el caso de la capital. Su singular orografía hace difícil habilitar buenas bolsas de aparcamiento. Si a esto se suma que los pocos huecos para aparcar son de pago, ir al centro de Cádiz en coche no es la mejor de las ideas.

En la mayoría de los casos, los estacionamientos de zona azul suelen tener limitaciones horarias, para garantizar que los coches no ocupen la plaza demasiado tiempo. Por otro lado, para fomentar la presencia de vehículos de bajas emisiones, hay excepciones en las que no se paga, siempre que así lo indique el municipio.

El precio de la zona azul y naranja en Cádiz

La capital gaditana es uno de los sitios donde más caro es aparcar. Cada hora tiene un importe de un 1 euro, con un máximo de 3 horas. Para personas con movilidad reducida, es gratis en las plazas habilitadas para ello. En el resto de sitios, pueden aparcar por un euro sin límite de hora. También están exento de pago los vehículos eléctricos. Los domingos y festivos no hay zona azul. Esto se aplica también a los sábados en ciertas partes de la ciudad.

Sin embargo, en la temporada de verano, que va del 1 de junio al 15 de septiembre de 2022, hay una serie de calles cercanas al Paseo Marítimo en las que siempre hay que abonar por la zona azul. Al mismo tiempo, en esta ciudad también existen zona naranja (mixta) y zona verde (solo para residentes).

Siempre que queden huecos libres, la naranja la pueden usar los no residentes, a 1,20€ por hora. Un poco más costosa que la zona azul.

El precio de la zona azul en San Fernando

Al igual que en la vecina Cádiz, la zona azul en la Isla está sujeta a rotación, no se permite el estacionamiento fijo. Esto quiere decir que hay un límite de tiempo que varía en función de si se está empadronado o no. Los no residentes solo podrán aparcar durante dos horas. El coste mínimo es de 0,25 céntimos por 15 minutos, 65 céntimos por una hora y 1,45 euros por dos horas. Unas tarifas inferiores a las de Cádiz. Para residentes, un día de estacionamiento cuesta 50 céntimos, el bono trimestral, 35 euros y el bono anual, 140 euros. Gratis, todos los domingos y festivos.

El precio de la zona azul en Chiclana

El centro de Chiclana y el Novo de Sancti Petri, solo en verano, son los puntos de pago de este municipio costero. Aquí también se aplica la gratuidad para los domingos y festivos. La duración máxima de un estacionamiento puede ser de 2 horas y media.

15 minutos (mínimo): 0,20 €

30 minutos: 0,35 €

1 hora: 0,65 €

1 hora y 30 minutos: 1,00 €

2 horas: 1,30 €

2 horas y 30 minutos (máximo): 1,60 €

El precio de la zona azul, verde y naranja en Jerez

El municipio jerezano también tiene tres zonas de pago diferenciado. Los no residentes pueden estacionar en todas ellas, al contrario de lo que ocurre en otros lugares como Cádiz. Sin embargo, en las zonas verdes se permite estar mayor tiempo aparcado.