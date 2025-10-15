La polémica por la subida de la cuota de autónomos: "Es para volverse loco"

El malestar entre los trabajadores por cuenta propia vuelve a estar sobre la mesa. El Gobierno ha propuesto una nueva subida de las cuotas de autónomos para 2026, un ajuste que, según el Ministerio de Seguridad Social, busca "equilibrar el sistema" pero que muchos consideran "inasumible". Las cifras hablan por sí solas: el incremento oscilaría entre 17 y 206 euros al mes, dependiendo del nivel de ingresos, y afectaría a más de tres millones de profesionales.

La noticia, adelantada esta semana, ha desatado una auténtica tormenta en redes sociales. Muchos autónomos han expresado su frustración con frases que resumen el sentir general. "Esto es para volverse loco", decía uno de los mensajes más compartidos. Otro, firmado por @JorgeNRM, lamentaba: "Es demencial, macho. Siempre lo he dicho, los boomers no tienen reparo alguno de asfixiar a los jóvenes con tal de seguir viviendo en su mundo irreal".

Una subida que vuelve a dividir al colectivo

Según la propuesta, quienes ganen menos de 670 euros mensuales pasarán de pagar unos 200 a unos 217 euros al mes. En cambio, los que superen los 6.000 euros verán su cuota aumentar en más de 200 euros, hasta rozar los 800. El objetivo, según el Ejecutivo, es adaptar las cotizaciones a los ingresos reales, pero para muchos la teoría no encaja con la práctica.

El descontento se explica fácilmente: gran parte de los autónomos no tiene ingresos fijos, y cada euro cuenta. "Un mes facturo 1.000 euros y otro 400. ¿Cómo quieren que cotice según los ingresos si ni yo sé cuánto gano?", se quejaba otro usuario. La medida, en palabras de muchos, no diferencia entre quienes están en una situación desahogada y quienes apenas llegan a fin de mes.

Son múltiples las quejas que inundan las redes con esta nueva medida que irá incrementando cada año la cuota de los autónomos en España. Muchos manifiestan que no es sencillo trabajar por cuenta propia y a la vez tener que pagar tanto de autónomo, teniendo en cuenta que además hay que contar con gastos extras como el IVA y el IRPF. Hay quienes sostienen que este sistema es asfixiante y que si se compara con el resto de países europeos es irrisorio.

ATA carga contra la propuesta

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha sido contundente: "Con ATA no van a contar para que a los autónomos se les pegue un nuevo sablazo", ha declarado su presidente, Lorenzo Amor, que calificó la subida de “sablazo injustificado”. También reclamó que cualquier incremento vaya acompañado de mejores prestaciones sociales, algo que, por ahora, no figura en el plan.

Yolanda Díaz afirma que "la progresividad empieza por abajo" en esta propuesta y que justo debería ser al revés, "empezar por arriba". "Es decir, que los que más tienen más aporten. Esta propuesta, si es cierta la que he conocido por los medios de comunicación, penaliza a las rentas inferiores", afirmaba Díaz en una entrevista en La Sexta.

Un problema que va más allá de las cifras

Más allá de los números, la medida reabre una herida profunda: la falta de reconocimiento y estabilidad para un sector clave de la economía española. El modelo de cotización por ingresos reales, que en teoría debía ser más justo, se percibe como una trampa burocrática que castiga a quienes menos pueden asumirlo.

Mientras tanto, el malestar crece.Hay algunos usuarios en redes sociales que apuntan que los autónomos deberían salir a la calle ante esta propuesta y quejarse de lo injusto que es para muchos tener que ir aumentando la cuota de ingreso cuando realmente a la hora de la facturación no se obtienen tantos beneficios o incluso escasos beneficios. Hay quienes tienen la sensación de que cada vez son más las trabas y menos las ayudas para los emprendedores y que a día de hoy es muy difícil estar en esa posición de desventaja frente a las personas que trabajan por cuenta ajena.