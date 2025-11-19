El piso a la venta en el centro de Cádiz por menos 100.000 euros junto al Ayuntamiento

Encontrar un piso en pleno centro de Cádiz por menos de 100.000 euros no es algo habitual. Por eso este nuevo anuncio publicado en Idealista ha despertado tanto interés: un estudio ubicado a apenas unos pasos del Ayuntamiento y de la Plaza de San Juan de Dios sale al mercado por 93.000 euros, una cifra muy competitiva en una de las zonas más demandadas de la ciudad.

El inmueble necesita una reforma integral, pero precisamente ahí está su atractivo para quienes buscan invertir, renovar y aumentar el valor de la vivienda.

Situado en un edificio histórico construido en 1888, este estudio de 48 metros cuadrados construidos (45 útiles) ofrece un punto de partida perfecto para diseñar un espacio moderno en una ubicación privilegiada. El entorno, rodeado de comercios, restaurantes, espacios culturales y a pocos minutos del puerto y la playa, lo convierte en una opción especialmente interesante tanto para uso residencial como para alquiler vacacional.

Un precio llamativo en una zona de alta demanda

El anuncio lo deja claro: se trata de una "oportunidad única en el corazón de Cádiz". Y es que encontrar viviendas en el centro histórico por debajo de los 100.000 euros no es lo habitual, todavía menos a escasos metros de San Juan de Dios, un enclave donde la demanda turística y la actividad comercial mantienen los precios en niveles elevados.

Este piso se presenta así como una puerta de entrada asequible a una zona donde el alquiler vacacional funciona a buen ritmo y donde cada reforma bien ejecutada suele aumentar notablemente la rentabilidad. Para quienes buscan invertir en rehabilitación, la combinación de ubicación, precio y potencial lo convierte en una opción a estudiar.

Un estudio para personalizar desde cero

El inmueble se ubica en una segunda planta interior de un edificio sin ascensor, un dato a tener en cuenta, aunque habitual en construcciones del casco histórico. Sus dos habitaciones y su baño ofrecen una base sencilla para una reforma integral que permita reorganizar el espacio según las necesidades del futuro propietario.

El anuncio recalca este punto: el piso necesita una reforma completa, pero ese mismo estado es lo que abre la posibilidad de crear un proyecto propio desde cero. Desde una distribución más diáfana hasta mejoras en eficiencia energética o diseño interior, el margen de personalización es total.

El encanto de vivir en el casco antiguo

El estudio se encuentra en pleno corazón gaditano, una zona donde cada calle tiene historia y donde la vida se mueve entre comercios tradicionales, terrazas, mercados y espacios culturales. Vivir aquí supone tenerlo todo a mano: desde servicios básicos hasta paseos cortos al mar. Además, la cercanía con el puerto y las diferentes líneas de transporte lo convierten en un punto muy bien conectado.

Este entorno, unido al crecimiento del turismo urbano, hace que los pequeños estudios reformados tengan una demanda constante tanto para alquiler de larga duración como para estancias cortas.

Por 93.000 euros, este estudio representa una de las pocas opciones actuales para adquirir vivienda en el centro de Cádiz sin superar los seis dígitos. Con potencial, ubicación estratégica y un edificio con encanto, la propiedad se posiciona como una oportunidad a considerar tanto para quienes sueñan con vivir en el casco histórico como para inversores que buscan proyectos con margen de rentabilidad.

Una oferta que, por su precio y localización, no tardará en llamar la atención de quienes buscan hacerse un hueco en el corazón de Cádiz.