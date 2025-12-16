Un piso en Cádiz se vende a menos de la mitad del valor medio del metro cuadrado en la ciudad

El salón del piso a la venta en la calle San Germán, en Cádiz.

Encontrar una vivienda en Cádiz a un precio razonable cada vez es más complicado debido al alza de los precios, la alta demanda y la baja oferta. Todo ello hace que su valor esté subiendo constantemente sin que se pueda divisar en el horizonte que vaya a tocar techo. Sin embargo, si se bucea mucho por portales inmobiliarios, siempre se puede acabar encontrando con una ganga, ya sea por barata o por tener un precio muy por debajo de mercado.

Un ejemplo de ello es una vivienda que aparece ofertada en el portal inmobiliario Idealista. Esta se encuentra en la calle San Germán, en pleno barrio de San Carlos, y cuenta con un precio de 380.000 euros.

De primeras, no puede parecer que sea una ganga ya que no son muchas las familias que se puedan permitir una vivienda con este valor. Sin embargo, si nos fijamos en las características y en la letra pequeña, este inmueble es una gran oportunidad de inversión.

Esto se debe a que esta vivienda cuenta con una superficie construida de 259 metros cuadrados. Esto significa que su precio por metro cuadrado es de 1.467 euros. O lo que es lo mismo: menos de la mitad del precio medio por metro cuadrado en Cádiz capital.

Según el estudio mensual que realiza el portal inmobiliario Idealista, el precio medio de venta por metro cuadrado en Cádiz capital asciende a 3.076 euros. Este es el récord de la serie que viene realizando esta web desde agosto de 2008.

Incluso, el precio al que se ofrece este piso de la calle San Germán es más bajo del suelo de esta estadística de Idealista, que se marcó en mayo de 2016 con 1.905 euros por metro cuadrado.

El valor de esta vivienda también es inferior a la media en la zona del Centro Histórico y Plaza de España, que se sitúa en 2.790 euros por metro cuadrado.

Otro hecho a tener en cuenta es la bajada de precio que ha sufrido esta vivienda, lo que es un indicativo de la necesidad de vender que tiene su propietario. Así, ha descendido un 21%, pasando de los 480.000 euros iniciales a los 380.000 euros actuales.

Esta vivienda se sitúa en una primera planta sin ascensor, ocupando toda una esquina de un edificio y teniendo una orientación hacia el este, por lo que es muy luminoso. Los 259 metros cuadrados se distribuyen entre cuatro dormitorios, tres salones, un comedor, tres cuartos de baño, un vestidor y una cocina con despensa.

Por la enorme superficie que tiene este piso, existe la posibilidad de dividirlo en dos o tres según las necesidades.

De esta forma, se convierte en una oportunidad muy importante del mercado inmobiliario gaditano, siempre que se puedan pagar los 380.000 euros que cuesta esta vivienda.