La peculiar esquela publicada en 'Diario de Cádiz': "Mamá te has ido sin dejarnos tu receta de bacalao en escabeche"

Siempre se suele decir que la muerte iguala a la personas y ninguna prueba mejor de ello que la información que en los medios escritos suele aparecer en las esquelas. Una publicación de servicios con el que comunicar el fallecimiento a alguien que por cualquier motivo no haya tenido conocimiento aún y que quiera despedir al difunto. En estas esquelas por lo general se suele detallar, además del nombre del fallecido, los nombres de sus familiares (hijos, sobrinos, nietos o personas más allegadas) así como el lugar en que se celebrará la misa de recuerdo por su alma.

Sin embargo, hay personas que quieren que estas esquelas reflejen de alguna manera su propio carácter en vida y dejan instrucciones para publicar tras su fallecimiento. O familiares que quieren que estas palabras sirvan para recordar a su fallecido en toda su dimensión. Es lo que se logra al menos con una de las esquelas publicadas en 'Diario de Cádiz' este 12 de enero, con un texto que sirve para hacer un recorrido por la vida de la difunta, destacando momentos vitales de importancia y otros detalles particulares.

La fallecida se llamaba Jacinta Camacho Vega, viuda de Antonio Gil Martínez, y por quien se ha celebrado una misa este mismo lunes en el tanatorio de El Puerto, ciudad donde falleció este domingo 11 de enero. En el texto se recuerda que "en su pueblo era conocida como 'La Jacinta'. Natural de Granja de Torrehermosa, en la campiña pacense, era siempre recibida por sus vecinas como en es inmortal escena de 'Volver'. De familia sencilla y cargada de valores solidarios, ya de muy joven destacó por su tesón en las exigentes labores del duro campo extremeño. Buscó después prosperidad en la década de los 60 en Madrid y una vez casada formó familia en Zarautz. Voraz lectora de Danielle Steel y como ama de casa, una auténtica virtuosa de los fogones. Mamá te has ido sin dejarnos tu receta de bacalao en escabeche".

"A los creyentes que la quisieron les pedimos copiosas bendiciones y que rueguen a Dios por el eterno descanso de su alma. A los no creyentes les suplicamos con cariñoso ahínco un brindis de ultratumba en su memoria".

Yo, Javier Martínez Pastor, he muerto

Esquela de Javier Martínez Pastor.

Otra esquela peculiar publicada en 'Diario de Cádiz' fue la de Javier Martínez Pastor. Un simple mensaje, "he muerto" y un "se dice que habrá una misa funeral en la Iglesia Castrense de San Francisco de San Fernando" llamó también mucho la atención en agosto de 2018.

En este caso, y según relató su propia familia a 'Diario de Cádiz', Javier consideraba que una esquela servía para informar de un fallecimiento y decidió que sería él quien comunicara el suyo. Se lo encargó a su hijo Arturo quien, respetando la voluntad de su padre y en sintonía con el resto de hermanos, logró trasladar el sentido del humor del que hizo gala su padre hasta sus últimos días.

"Era así, iba a contracorriente", dijeron Arturo, María y Jaime Martínez Derqui sobre su padre, que quiso despedirse de esta forma tan poco común. "Sin necesidad de poner que era coronel de Infantería de Marina, ni mencionar a la familia, sin más detalles, nada de florituras".

La primera esquela publicada en 'Diario de Cádiz'

Una esquela de pequeño tamaño en recuerdo de Ana López de Alcón, casi perdida en la segunda página del histórico tamaño tabloide, fue la primera en publicarse en 'Diario de Cádiz'. Salió en la edición del 5 de octubre de 1867, con el mismo tamaño, durante cuatro días como era la norma en esa época. Unos días más tarde, el 24, se publicaba la segunda esquela, la que anunciaba el fallecimiento de María Consolación Lacoste.

En todos estos años de edición de 'Diario de Cádiz' se han publicado esquelas de contenido poco tradicional en sus páginas. En los años cuarenta del siglo pasado se publicó la de un montañés que en realidad no había fallecido. En los años cincuenta la viuda de Genovés publicaba cada aniversario una esquela dedicada al rey Alfonso XIII.

También hay quien ha publicado esquelas para mascotas o incluso se anunció con una esquela en 1977 el 'entierro' de las Fiestas Típicas al recuperar el Carnaval su tradicional fecha de celebración en febrero.