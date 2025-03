Una panadería de Cádiz, viral en Tiktok por su ocurrente anuncio de cierre por vacaciones: "hay que tener mucho arte para hacer eso"

Está claro que todo el mundo tiene derecho a sus vacaciones pero es cierto que los días de descanso de los comercios, que generalmente optan por elegir periodos en temporada baja especialmente en municipios turísticos, suele suponer algún que otro inconveniente a los vecinos que habitualmente compran en ese local. A ninguno nos gusta salir a la calle corriendo al descubrir que no tienes pan, leche, huevos o cualquier otro producto básico en casa y darte cuenta que el negocio que más cerca tienes está cerrado. Ahora bien, la situación cambia radicalmente si el cierre por vacaciones se anuncia de una manera simpática.

Esto ha ocurrido con el cierre por vacaciones de una panadería de Cádiz, que con un letrero escrito a mano anuncia a su clientela que estará unos días de descanso. El arte y la gracia con el que la dueña del local avisa de que echará la baraja de su propiedad por unos días ha encantado en Tiktok, la red social china en la que subió el vídeo el usuario @julius_jerez.

Un ocurrente mensaje al más puro estilo ‘Cádiz’

"No te enfades tú chocho mío... que nos vamos de vacaciones y en ná volvemos con tu pan preferío" es lo que puede leerle en el cartel pegado al cierre del establecimiento. El vídeo cuenta ya en esta red social con más de 6.000 me gusta y algo más de 204 comentarios, todos ellos en su inmensa mayoría alabando la simpatía con la que se ha trasmitido la información a la clientela. "Cadi es mucho Cadi", "no puede haber más arte que el que hay en Cadi", "esto es ange" y "así sí se pueden ir de vacaciones" son algunas de las menciones al vídeo de @julius_jerez.

El cartel en concreto ha aparecido en la panadería Cardoso, en pleno centro de Cádiz, local en el que no sólo se vende pan sino también "los mejores croissant de pistacho de Cádiz", según indica la propia dueña en el vídeo.

Para los más intranquilos, regresan de este periodo de descanso el próximo 27 de marzo, momento en que su clientela más fiel podrá volver a disfrutar de sus productos. Quién sabe si este ocurrente anuncio no sirve también para atraer a quienes quieran comprar en un local con el típico arte de Cádiz.