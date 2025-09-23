El pago de las pensiones en septiembre de 2025: fechas de cobro según cada banco

La llegada del fin de mes implica que se acerca el momento de cobrar. Con septiembre llegando a su fin, trabajadores y pensionistas miran sus cuentas bancarias esperando el ingreso tan esperado. Como es habitual, las pensiones se adelantan unos días con respecto a las nóminas de los asalariados. No obstante, no todos los bancos ejecutan la orden a la vez y puede haber variaciones de hasta una semana.

El décimo pago del mes se realizará entre el 23 y el 26 de septiembre, a lo largo de la penúltima semana del mes en el que ha empezado el otoño. La mayoría de pensiones en España son para los jubilados, representando un 73% de las mismas. En datos ofrecidos por la Seguridad Social, se abonaron en el pasado mes de agosto unos 13.620,9 millones de euros contando jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. La pensión media para jubilados está en torno a los 1.507,5 euros, un 4,4% más que hace un año.

Cuándo ingresan el dinero de las pensiones los bancos en septiembre de 2025

Martes 23 de septiembre

Las primeras entidades bancarias en abonar las pensiones son Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros.

Miércoles 24 de septiembre

Dos de las entidades con más clientes de España abonarán a mitad de la penúltima semana de septiembre las pensiones. Se trata de Caixabank y Santander, que este mes coinciden en día de ingreso.

Viernes 26 de septiembre

El resto de entidades no aclara específicamente la fecha de cobro de pensiones. Se prevé que BBVA, ING o Sabadell lo hagan el viernes 26 de septiembre o ya el lunes 29 de septiembre. La entidad más tardía será Pibank que abonará en los primeros cuatro días del mes estas pensiones, curiosamente tal como dicta la Seguridad Social.