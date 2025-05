Esto es lo que paga la Seguridad Social de indemnización por estas lesiones

La Seguridad Social contempla supuestos para indemnizar a trabajadores que hayan sufrido lesiones pero pueden seguir desempeñando su trabajo. Aquellos que no quedan completamente inhabilitados para ejercer su profesión por una lesión están contemplados en el artículo 201 de la Ley de la Seguridad Social. Estas lesiones no invalidantes tienen que estar recogidas dentro del baremo. Concretamente, se especifica que las dolencias provocadas por un accidente de trabajo que no supongan una incapacidad permanente pero hayan supuesto una merma en lo físico tendrán indemnización por una sola vez. El pago lo llevará a cabo "la entidad que estuviera obligada al pago de las prestaciones de incapacidad permanente, todo ello sin perjuicio del derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa", aclara la ley.

Las cantidades a cobrar una única vez por esas lesiones de carácter definitivo y no incapacitantes fueron actualizadas por el Gobierno en el año 2023, a raíz de la Orden ISM/450/2023. Este es el listado por completo, por partes del cuerpo, de las cuantías a cobrar según la lesión:

Cabeza y Cara

Pérdida de sustancia ósea en la pared craneal: 1.186 – 2.684 €

Disminución agudeza visual un ojo (<50%): 1.366 €

Disminución agudeza visual un ojo (>50%): 2.300 €

Disminución agudeza visual ambos ojos (<50%): 2.899 €

Alteraciones de la voz/trastornos del lenguaje con voz social: 863 – 2.899 €

Órganos de la audición

Pérdida de una oreja: 2.168 €

Pérdida de ambas orejas: 4.588 €

Hipoacusia que no afecta la zona conversacional en un oído, siendo normal la del otro.: 1.450 €

Hipoacusia en ambos oídos que no afecta la zona conversacional en ninguno de ellos: 2.156 €

Hipoacusia que afecta la zona conversacional en un oído, siendo normal la del otro 2.899 €

Hipoacusia conversacional en ambos oídos: 4.289 €

Órganos del olfato

Pérdida de la nariz: 9.512 €

Deformación/perforación tabique nasal: 1.450 €

Pérdida del olfato: 1.450 €

Deformaciones rostro y cabeza

Deformaciones con alteración importante del aspecto: 1.533 – 3.067 €

Deformaciones que afectan gravemente a la estética facial: 2.300 – 9.512 €

Aparato Genital

Pérdida de testículos: Uno: 3.402 €. Dos: 7.643 €

Pérdida parcial del pene: 2.899 – 5.774 €

Pérdida total del pene: 8.158 €

Pérdida de ovarios: Uno: 3.402 €. Dos: 7.643 €

Deformaciones genitales externos (mujer): 1.881 – 7.643 €

Glándulas y Vísceras

Pérdida de mama: Una: 3.067 €. Dos: 6.541 €

Pérdida de glándulas: a) Salivares: 2.899 €. b) Tiroides: 3.067 €. c) Paratiroides: 3.067 €. d) Pancreática: 5.439 €

Pérdida del bazo: 2.899 €

Pérdida de un riñón: 5.103 €

Miembros Superiores

Pérdida de dedos de la mano (derecha/izquierda)

A) Pulgar:

Pérdida de la segunda falange (distal). 2.684 2.168

B) Índice:

Pérdida de la tercera falange (distal). 1.366 1.102

Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). 2.168 1.581

Pérdida completa. 2.899 2.168

Pérdida del metacarpiano. 1.150 1.102

Pérdida completa, incluido metacarpiano. 3.438 2.684

C) Medio:

Pérdida de la tercera falange (distal). 1.450 1.102

Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). 2.300 1.617

Pérdida completa. 2.899 2.168

Pérdida del metacarpiano. 1.150 1.102

Pérdida completa, incluido metacarpiano. 3.438 2.684

D) Anular:

Pérdida de la tercera falange (distal). 1.150 815

Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). 1.749 1.366

Pérdida completa. 2.300 1.617

Pérdida del metacarpiano. 946 899

Pérdida completa, incluido metacarpiano. 2.899 2.168

E) Meñique:

Pérdida de la tercera falange (distal). 815 647

Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). 1.366 1.102

Pérdida completa. 1.617 1.366

Pérdida del metacarpiano. 1.318 1.318

Pérdida completa, incluido metacarpiano. 2.168 2.049

Nota. La pérdida de una falange de cualquier dedo de la mano en más del 50 por 100 de su longitud se equiparará a la pérdida total de la falange de que se trate.

Anquilosis

Anquilosis del codo (posición favorable): 3.522 / 2.684 €

Anquilosis de la muñeca: 3.318 / 2.384 €

Anquilosis de pulgar, índice, medio, anular y meñique: entre 815 y 3.834 € (según valoración)

Rigideces articulares

Hombro: 994 – 3.438 €

Codo: 1.617 – 3.067 €

Antebrazo: 731 – 3.067 €

Muñeca: 731 – 2.899 €

Dedos: 599 – 1.749 €

Miembros Inferiores

Pérdida de dedos del pie

Primer dedo: Total: 2.684 €. Segunda falange: 1.186 €

2.º a 4.º dedos: Total: 815 €. Parcial: 599 €

Quinto dedo: 599 – 815 €

Anquilosis

Rodilla: 3.438 €

Tibioperonea astragalina: 2.899 €

Tarso: 2.300 – 3.187 €

Dedos: 599 – 1.533 €

Rigideces articulares

Rodilla: 731 – 2.384 €

Tibioperonea astragalina: 1.186 – 2.552 €

Dedos: 515 – 1.533 €

Acortamientos

De 2 a 4 cm: 1.366 €

De 4 a 10 cm: 2.899 €

Cicatrices: Según características y perturbaciones funcionales: 647 – 2.552 €