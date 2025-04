Paco Pepe, de Chiclana, despliega todos sus inventos en 'First Date' y desespera a su cita: "Me ha reventado la paciencia"

First Date es un programa en el que la gente acude para poder encontrar pareja, van personas de todo tipo y rango de edad, pero en cuanto el chiclanero Paco Pepe ha llegado, se ha formado la revolución. El ingenio y su personalidad histriónica se han apoderado de la velada y han conseguido que Carlos Sobera se ría como nunca en el programa de Cuatro.

La llegada de Paco Pepe al restaurante prometía y mucho, el gaditano iba cargado con un maletín lleno de inventos y no ha dudado en darle su tarjeta de visita al presentador del programa, la empresa 'Inventiberia' es en la que Paco Pepe trabaja sin descanso creando objetos que por el momento no parecen encontrar comprador. Él mismo se ha autoentrevistado, por lo que ha tomado las riendas de la situación y ha mostrado algunos detalles de su personalidad.

Hay quienes toman por loco a este gaditano y a esta premisa él responde que a Einstein, Tesla y Newton también les decían lo mismo, cabe deducir que no es algo que le preocupe o moleste. Ha relatado que está trabajando en varios inventos que lo que pretenden es salvarle la vida a las personas y esto lo hace por experiencia propia. Paco Pepe se ha encontrado al borde de la muerte y por eso tiene en su haber objetos como: "un corazón mecánico, una doble válvula que impulsa, bañada en heparina, a un gusanillo que va limpiando los pulmones, un filtro para el riñón…", afirmaba el gaditano.

Carlos Sobera se ha mostrado muy sorprendido con la cantidad de objetos que ha relatado y mostrado Paco Pepe y ha llegado a una conclusión que le ha comunicado al protagonista de la noche. "Es muy difícil encontrar una mente abstracta como la tuya. El genio no nace, el genio se nace", afirmaba el presentador del programa.

La cita de Paco Pepe y Mariani cuesta abajo y sin freno

La excéntrica personalidad de Paco Pepe quedaba patente tras el encuentro con Carlos Sobera, pero su cita también era de lo más peculiar. Mariani, vieja conocida del programa, es una soltera de 58 años que tiene varias enfermedades y se ha recuperado de un ictus y buscaba en Paco Pepe un compañero de vida, aunque parece que la cita dejó claro que no volverían a verse nunca más.

El gaditano le ha contado a su acompañante que estuvo a punto de perder la vida y eso le ha llevado a ser inventor para que haya personas que puedan sobrevivir gracias a sus creaciones, también le ha reconocido que la empresa no marcha muy bien y que espera que en algún momento alguien compre algunos de sus inventos. Mariani se fijó en el cuerno que usaba como vaso y se interesó por él, aunque solo fue una pose. "El invento me parece una puta mierda, como todo él. ¿Qué pinta un cuerno en ‘First Dates’?", exclamaba la cuidadora de Almería.

La cita cada vez se iba complicando más y es que Paco Pepe ni acertaba con el nombre de su acompañante ni con el color de sus ojos, ambos comentarios molestaron mucho a Mariani. "Me estás hablando de unos ojos verdes cuando tienes delante los míos que son marrones" y él ha sido muy claro "sí y tan feos cómo los míos". Mariani no daba crédito y le ha dicho que era un poco insulto y que no entendía que estuviera haciendo algo así:"Tú sabes la cantidad de tíos que se pelearían por conquistar a este pedazo de mujer".

"Según ha ido transcurriendo la cena, ha ido cagándola más y más. Yo no sabía ni qué hacer. Me ha reventado la paciencia este tío", afirmaba Mariani y tras una cita desastrosa, cada uno se ha vuelto a su casa con sus peculiaridades.