El oso de la cabalgata de Cádiz, toda una obsesión nacional, quiere volver: "Es verdad que estoy un poco triste"

La noche de reyes se acerca y todas las miradas este año están en Cádiz. El oso del cuello torcido no se ha olvidado. Medios nacionales se empiezan a hacer eco de la promesa del Ayuntamiento de Cádiz de que este no volverá al desfile y de la recogida de firmas en Change.org.

La cantidad de memes generada por este simpático y errático disfraz es tal que toda una ristra de artículos y tuits piden su vuelta. Por supuesto, no faltan los imitadores. Haciendo un repaso por Twitter, hay varios intentos de acercarse a ese cuello totalmente descoyuntado en la tarde del 5 de enero de 2022 en Cádiz. Sin embargo, todo queda en simples intentos. Nada será igual que aquel oso, que sin quererlo mostró unas hechuras irrepetibles en aquel desfile.

De momento, la recogida de firmas en Change.org iniciada por el 'Yuyu' hace casi una semana ya está acercándose a las 5.000. Lo que comenzó como una medio broma, cada vez va más en serio y no hay día que pase sin alguien pidiendo que vuelva el oso. Tanto es así que Pepe el Caja se grabó en clave de humor haciéndose pasar por el oso, contando cómo se siente. Eso sí, hay una clara diferencia con el oso original: no tiene el cuello torcido.

El oso de Cádiz habla: "Me sentaré en una silla a ver la Cabalgata de este año"

El simpático vídeo de más de un minuto lanzado en redes por el humorista gaditano en tono irónico habla en primera persona desde el punto de vista del oso.

"Es verdad que estoy un poco triste pero con vuestro cariño lo estoy superando", dice, en referencia a su no vuelta para la Cabalgata de Reyes Magos 2023 en Cádiz. "Yo me había buscado mi pisito de alquiler para no estar para arriba y para abajo con los aviones", continúa el oso, quien dice que no se quiere ir de la capital gaditana.

En este peculiar mensaje, el oso llama a la calma: "No os molestéis, lo han hecho porque no quieren que se aglutinen la gente queriéndome saludar". Sobre dónde va a estar este año mientras la cabalgata, lo tiene claro: "Me vais a ver sentado allí viendo la cabalgata, en mi silla".