Orforglipron, así es la nueva pastilla para perder peso y su principal diferencia con Ozempic

Un nuevo fármaco para combatir la obesidad, el Orforglipron, aparece en escena. Un ensayo internacional demuestra que esta pastilla reduce peso, con la ventaja de que puede ser administrada vía oral. En las investigaciones ha participado el hospital barcelonés Vall d'Hebrón, desde el mismo centro se ha comunicado que este medicamento es capaz de actuar sobre el receptor GLP-1, que regula el apetito. Otra de sus ventajas es que mejora factores de riesgo cardiovascular.

De momento, informa EFE, este medicamento está en proceso de regulación para que pueda ser administrado a los pacientes que lo necesiten. Desde el hospital Vall d'Hebrón cuentan que en un tratamiento contra la obesidad es importante controlar la pérdida de grasa más que el peso. "Y en este estudio se ha visto que tres cuartas partes de lo que se pierde en el tratamiento es grasa, mientras que el resto es masa libre de grasa (músculo y otros tejidos)", cuenta Andreea Ciudin, coordinadora de la Unidad Tratamiento Integral de la Obesidad del centro.

3.100 personas con obesidad pero sin diabetes fueron expuestas durante 72 semanas al tratamiento con Orforglipron. Muchos de ellos con alguna complicación asociada como hipertensión, enfermedades cardiovasculares o apnea del sueño. A los pacientes se le suministraton diferentes dosis de orforglipron (6 mg, 12 mg o 36 mg) o placebo, siempre en forma de una cápsula diaria.

Los resultados mostraron que el tratamiento con la dosis más alta de orforglipron consiguió una disminución media del 11,2 % del peso corporal. Más de la mitad de los pacientes perdió al menos un 10 % de su peso y aproximadamente el 18 % llegó a reducirlo más del 20 %. Además, se registraron mejoras significativas en la presión arterial, el perímetro de cintura, los niveles de triglicéridos y de colesterol, todos ellos factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares.

La principal diferencia de Orforglipron con Ozempic

Este medicamento actúa sobre el receptor GLP-1, como la mayoría de fármacos aprobados para tratar la obesidad. La principal diferencia de este Orforglipron es que se administra vía oral mientras que otros como Ozempic son inyectables. Esto es debido a que estos medicamentos contienen una molécula peptídica (una proteína) que perdería eficacia si llega al estómago y se deshace. La estructura química diferenciada de este Orforglipron, al no contener una molécula peptídica, hace que no se mermen sus propiedades al ingerirlas.

"Es un fármaco que tiene el mismo efecto que los existentes, porque estimula el receptor de GLP1, pero no es peptídica, no es una proteína, por lo que se puede administrar por vía oral sin necesidad de medidas especiales», ha explicado Ciudin.

¿Qué es la hormona GLP-1?

El objetivo de los ensayos clínicos es contener esta hormona GLP-1 para tratar la obesidad y la diabetes. Esta hormona peptídica aparece cuando la comida toca la mucosa intestinal y es la encargada de la sensación de saciedad. Por lo que son vitales en el sistema digestivo y en el metabolismo.

Los fármacos como Ozempic o este Orforglipron dedicados a paliar los efectos de la obesidad deben ser acompañados con hábitos saludables e incluso apoyo psicológico.