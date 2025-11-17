La ola de frío llega a Cádiz: Así se desploman las temperaturas en estos municipios

Tras el paso de Claudia, va tocando el turno al frío. Tras varios días de lluvias intensas, la borrasca comienza a retirarse y deja paso a una masa de aire "muy fría" procedente de latitudes altas, que dejará temperaturas bajas para la época, propias del invierno.

Tanto las temperaturas máximas como las mínimas irán descendiendo de forma progresiva, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que precisa que las heladas comenzarán a partir del martes, y se irán "extendiendo e intensificando" con el avance de la semana.

Se trata de un "importante descenso térmico en todo el país" y en amplias zonas del interior peninsular se producirán heladas de madrugada y a primeras horas de la mañana, mientras que por la tarde a duras penas se alcanzarán los 10 grados, han avanzado desde Aemet.

Una vez termine de pasar por la Península la borrasca Claudia, en el lugar que ha estado ocupando la vaguada estos días se consolidará una potente dorsal que sustentará un anticiclón bastante estable a partir del martes y se extenderá hacia el norte. Este sistema de altas presiones, favorecerá el movimiento de masas de aire lejos de sus latitudes de origen. En el caso de la Península, llegarán masas de aire de procedencia marítimo polar o incluso ártica según los modelos meteorológicos con los que trabaja Meteored.

Estas masas de aire no son muy húmedas por lo que a priori no se esperan precipitaciones pero lo que sí garantizarán es el descenso térmico a valores más típicos de noviembre a partir del miércoles 19 de noviembre.

Según las previsiones de Aemet, este desplome de las temperaturas se hará más evidente en Cádiz a partir del jueves o el viernes 20-21 de noviembre y el sábado 22 ya será una realidad en toda la provincia, con mínimas que rondarán los 0 o 1 grados en la Sierra, 2-3 en la zona de la Campiña y entre 7 y 5 en la Bahía de Cádiz. Las máximas quedarán rondando los 15 grados.

Los municipios donde hará más frío: