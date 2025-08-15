Ola de calor en Cádiz: aviso naranja por temperaturas de más de 40 grados y levante fuerte

Las altas temperaturas no cesan en Cádiz ni en el resto del mapa nacional. Aemet ha activado el aviso naranja por altas temperaturas que superarán los 40 grados prácticamente en la campiña jerezana, Arcos y otras zonas de la siera y el interior, y permanece activo el aviso amarillo por alcanzarse hasta 37 grados en puntos del litoral gaditano, desde el término de Barbate, pasando por los municipios de la Bahía de la costa Noroeste. Hasta el domingo no empezarán a aliviarse las temperaturas.

Y es que el calor se está haciendo demasiado pesado y reiterativo desde el pasado domingo, y en buena parte tiene que ver con el viento fuerte de levante que seguirá soplando en Cádiz. De hecho, este viernes regresa con fuerza este viento del este, que alcanzará hasta rachas de 33 nudos en la capital sobre las 7 de la mañana, bajando hasta 26 a las 13.00 horas, y subiendo de nuevo ya por la noche. El sábado ya irá decreciendo, pasando el domingo a viento del sur.

En otros puntos como Tarifa se esperan rachas aún más elevadas, como es natural en la zona, por lo que habrá que estar muy atento a la situación sobre el terreno incendiado el pasado lunes en la zona de Atlanterra, finalmente controlado este jueves.

Calor fuerte en toda España

Aparte de Cádiz, un total de 45 provincias tienen avisos activos por altas temperaturas este viernes, que se elevará a alerta roja (extremo en Cantabria (Litoral cántabro) y Vizcaya, por temperaturas máximas de hasta 40ºC mientras que otras 24 provincias estarán en nivel naranja (importante) por calor, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias que estarán en nivel naranja por calor son Valencia (Comunidad Valenciana), La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja), Álava y Guipúzcoa (País Vasco), Comunidad Foral de Navarra (Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra), Lugo y Ourense (Galicia), Badajoz y Cáceres (Extremadura), Lleida y Tarragona (Cataluña), Ciudad Real y Toledo (Castilla-La Mancha), Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora (Castilla y León), Cantabria (Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa), Huesca y Zaragoza (Aragón) y Córdoba, Jaén y Sevilla (Andalucía).

El resto de provincias con avisos activos para este viernes por altas temperaturas son Alicante y Castellón (Comunidad Valenciana ), La Rioja (Ibérica riojana), Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro), Murcia (Vega del Segura), Madrid (Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste), Barcelona y Girona (Cataluña), Albacete, Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha), Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria (Castilla y León), Ibiza y Formentera y Mallorca (Islas Baleares), Principado de Asturias (Litoral oriental asturiano), Teruel (Aragón), Almería, Cádiz, Granada y Huelva (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias).

La AEMET prevé para este viernes un tiempo anticiclónico bajo el predominio de altas presiones. Únicamente se espera nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia, con lluvias débiles y bancos de nieblas en el mar y zonas litorales.