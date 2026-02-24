Es oficial: Trabajar el Jueves o Viernes Santo en Cádiz obliga a la empresa a pagar más o dar un día libre

El Jueves Santo y el Viernes Santo volverán a paralizar gran parte de Cádiz en 2026, pero no a todos. Miles de empleados de sectores esenciales y turísticos tendrán que acudir a su puesto en plena Semana Santa, uno de los momentos con mayor actividad económica y afluencia de visitantes.

La normativa laboral establece que ambos días son festivos retribuidos y no recuperables, por lo que deben cobrarse aunque no se trabajen. Si el empleado presta servicio, la empresa está obligada a compensarlo de forma adicional.

Más sueldo o un día libre posterior

Quien trabaje en esas fechas tiene derecho a una compensación económica extra o a un descanso equivalente. No existe una cifra única fijada por ley, ya que depende del convenio colectivo, pero lo habitual es percibir un plus significativo respecto a una jornada normal.

En muchos sectores, el incremento puede suponer desde la mitad hasta prácticamente el doble del salario diario. Cuando no se paga ese complemento, la alternativa suele ser un día libre posterior.

Hostelería, comercio y servicios en primera línea

En una provincia marcada por el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios públicos concentran buena parte de los trabajadores que no descansan en estas fechas. Hoteles completos, bares llenos y calles abarrotadas hacen que estos días sean precisamente los de mayor carga laboral.

También ocurre en hospitales, transporte, seguridad o emergencias, donde la actividad no puede detenerse pese a ser festivo.

Qué pasa si coincide con el día de descanso

Existe otro supuesto habitual: que el festivo caiga en el día libre semanal del trabajador. Si finalmente tiene que trabajar, debe recibir igualmente compensación. Y si no trabaja, ese descanso no se pierde, ya que el festivo no sustituye al día libre ordinario.

Esta situación genera dudas cada año, pero la normativa distingue claramente entre ambos conceptos.

El convenio colectivo determina con exactitud cuánto se paga o cómo se compensa el trabajo en festivo. En sectores con alta actividad en Semana Santa, algunos acuerdos incluyen plus específicos para estas fechas.

Por eso, los expertos recomiendan revisarlo antes de aceptar condiciones distintas a las habituales.

Qué hacer si no hay compensación

Si la empresa obliga a trabajar sin ofrecer pago adicional ni descanso, el trabajador puede reclamar. El primer paso suele ser comunicarlo por escrito o a través de los representantes laborales. Si no hay solución, se puede acudir a la Inspección de Trabajo.

Los festivos retribuidos forman parte de los derechos básicos recogidos en la legislación laboral.

Todos los festivos en Cádiz capital en 2026

El calendario laboral incluye varios días no laborables a lo largo del año en la ciudad. Estos son los festivos en Cádiz capital en 2026: