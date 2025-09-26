El número de personas que viven en Cádiz con más de 100 años: cuál es el secreto de la longevidad

Cádiz sabe de personas centenarias. La provincia que alberga la ciudad más antigua de Occidente cuenta con un nutrido grupo de habitantes que sobrepasan los 100. Una población que conoce el secreto de la longevidad de la tristemente fallecida Maria Branyas y que continúan disfrutando de la vida. Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2022 (últimos registros del INE para este grupo de edad), 296 personas vivían en Cádiz con 100 o más años.

La persona más anciana de España y del mundo, Maria Branyas, falleció en 2024 a los 17 años. Una de las grandes curiosidades que se ha sabido post mortem es que un estudio, a partir de muestras de orina y sangre, certifica que tenía una edad biológica de 94 años. La investigación llevada a cabo por más 40 profesionales, publicada por Cell Reports, busca pistas sobre envejecimiento saludable. Sus células eran 23 años más jóvenes y no tenía ningún tipo de dolencia ni enfermedad.

Entre las causas de esta edad avanzada está un genoma heredado de sus padres que muestra una inusual capacidad de reparación del ADN y aumenta la longevidad. Aún así, a todo esto se le añade que no fumaba, no bebía, caminaba todos los días y tenía una dieta saludable. Por lo que en los secretos de la longevidad de Maria Branyas se encuentran todos estos aspectos mencionados anteriormente.

Cuántas personas tienen más de 100 años en Cádiz

En el año 2022, 296 personas residían en Cádiz con 100 años o más. Casi 20 años por encima de la esperanza de vida que atribuye el INE a Cádiz de 82.01 años de edad en 2023. Uno de los casos más conocidos en Cádiz era el de Ana en San Fernando, que llegó a los 110 años en 2024. Una mujer cargada de vitalidad que no se dejaba amilanar por una movilidad ya mermada por los años y que mostraba grados de atención muy altos. La última vez que este periódico fue al cumpleaños de Ana, ella no quiso hablar y lo hicieron las hijas en su lugar. "Está pendiente de todo y cuando le sale el lado mandona se pone a dar órdenes, que si apaga esa luz, que si quita eso de ahí...", explicaba su hija Mari Pepa allá por 2024.

Como Ana, había en 2022 unas 295 personas más distribuidas por todos los municipios gaditanos. Este es el número de personas de 100 años que vivían en cada municipio: