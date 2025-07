Así es la nueva vida de Isa Pantoja tras dar a luz a su segundo hijo: "Primera vez que salimos a comer los 4"

Isa Pantoja atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. La hija de Isabel Pantoja ha sido madre por segunda vez y no ha dudado en compartir con sus seguidores cómo se está adaptando a esta nueva etapa. A través de una publicación en Instagram, la joven ha mostrado una tierna imagen familiar durante una salida a un restaurante en el Puerto de Santa María: "Primera vez que salimos a comer felices los 4", escribía junto a una foto en la que aparece con su pareja, Asraf Beno, su hijo mayor, Alberto, y el recién nacido, Cairo.

La fotografía ha despertado una oleada de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebran con entusiasmo ver a la familia disfrutando de sus primeros momentos fuera de casa tras el nacimiento del pequeño. Isa, que dio a luz a finales de junio, ya había compartido anteriormente imágenes íntimas de su rutina como madre reciente, pero esta es la primera vez que la vemos en una escena más cotidiana, disfrutando del aire libre y de un almuerzo familiar.

La hija de la tonadillera ha aprovechado la oportunidad para poder degustar un solomillo poco hecho, algo que durante el embarazo no podía hacer debido a que consumir carne que no está bien cocinada puede tener efectos perjudiciales para la salud del bebé. Isa Pantoja, hacía una pequeña reflexión "Puede ser que ahora que ya puedo comer de todo, del propio cansancio no me apetece comer nada en especial", afirmaba.

Además de la emoción que rodea al nacimiento del pequeño, Isa también ha destacado el papel de su hijo mayor, Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla. En varias ocasiones, ha compartido lo bien que se ha adaptado a su nuevo rol de hermano mayor, mostrando una actitud protectora y cariñosa con el bebé. La imagen publicada en Instagram refleja precisamente esa armonía familiar que parece haberse consolidado tras la llegada del nuevo miembro.

En esta nueva etapa, Isa también ha aprovechado para desconectar del foco mediático y centrarse en su bienestar y el de su familia. Aunque siempre ha mantenido una relación cercana con sus seguidores a través de redes sociales, en las últimas semanas ha preferido mostrar solo pequeños fragmentos de su vida diaria, priorizando la intimidad y el tiempo en familia. Una de las personas que ha destacado comentando la publicación de la hermana de Kiko Rivera ha sido Carmen Lomana: "Isa disfruta de la felicidad que estás teniendo con este nuevo hijo y la preciosa familia que habéis formado. Tu familia".

En estos últimos días ha publicado también otro vídeo en el que refleja cuál es su realidad ahora mismo y es que la joven se pasa el día entre biberones, cambio de pañales y haciendo la colada. Los primeros meses de los recién nacidos son bastante duros para los padres porque a lo largo del día se repiten una y otra vez las mismas tareas, y así de manera consecutiva, un día y otro.