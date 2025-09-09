La nueva Ley Antitabaco prohíbe fumar y vapear a los menores de edad y multará a sus padres

La nueva Ley Antitabaco que este mismo martes ha comenzado a tramitar el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad introduce otra novedad como es la prohibición de fumar y vapear a los menores de 18 años, a los que se les impondrá una multa que deberán pagar sus progenitores.

Según el departamento que dirige la ministra de Sanidad, Mónica García, se trata de "una medida que refuerza la protección a la infancia y adolescencia", en consonancia con uno de los objetivos principales de la ley, que es reducir la prevalencia del tabaquismo y evitar que los más jóvenes empiecen a fumar. La multa si son pillados fumando todavía no está decidido, como tampoco si sería una sanción leve o grave, una cuestión que se determinará en un reglamento legislativo posterior.

El anteproyecto concreta este veto al consumo de tabaco y productos relacionados, es decir, de los váper, que están ganando terreno entre los menores, así como cualquiera de las formas de consumo de tabaco, incluidas las bolsitas de nicotina, los dispositivos de tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos de un solo uso o desechables, que en los últimos años han ganado popularidad entre los más jóvenes.

Los lugares donde se prohíbe fumar

Así, las terrazas de los negocios de hostelería serán los principales espacios que se verán afectados por la futura Ley Antitabaco, recuperándose de esta forma una restricción que estuvo vigente durante la pandemia del COVID 19.

Este no será el único espacio público al aire libre en donde no se podrá fumar. También se prohibirá el consumo de tabaco en los lugares en donde se celebren espectáculos públicos en interior y en exterior, las instalaciones deportivas (como los estadios, en los que se desarrollan semanalmente multitud de competiciones), las piscinas colectivas, los parques infantiles, las estaciones de transporte, las marquesinas o los centros educativos.

Otra de las novedades de este anteproyecto de ley es que se van a establecer perímetros de 15 metros lineales de diferentes espacios públicos en los que no se podrá fumar a pesar de que están en el exterior. Se verán afectados edificios públicos, centros sanitarios y sociales, centros educativos, universidades, museos, bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas y parques infantiles. Así, hay que tener en cuenta que en muchos de estos lugares se combinan espacios cerrados con otros al aire libre, quedando prohibido fumar en todos ellos.

Asimismo, la futura Ley Antitabaco también incluye el vehículo de trabajo como un espacio libre de humos al ser considerado como centro de trabajo.

De esta forma, con estas medidas se refuerza la lucha contra el tabaquismo, ya que todos estos espacios se suman a los lugares en los que no se puede fumar, que son todos los lugares públicos cerrados.