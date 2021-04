La nube de cenizas de un volcán del Caribe podría llegar a Cádiz

El volcán La Soufriere, situado en el Caribe, entró en erupción el pasado 9 de abril tras décadas en estado durmiente y ha provocado el ascenso de una nube de cenizas y gases volcánicos a más de 6 kilómetros de altura en primera instancia, y después hasta los 16 kilómetros en su movimiento hacia el este.

Diferentes organismos internacionales están vigilando la evolución de esa nube de cenizas, que debido a los vientos se desplaza hacia el este, llegando a última hora del lunes a las islas Canarias. Pero según informa eltiempo.es también está previsto que alcance el sur peninsular.

Aquí se muestra el gráfico con el desplazamiento que seguiría la nube según el Servicio de monitorización de la atmósfera de Copernicus y que depende del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo.

@CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF total column SO2 forecast initialized 10 April 12 UTC with assimilated #Sentinel5P obs showing #LaSoufriere 🌋 plume transport across Atlantic (assuming 500hPa injection height). Visualized by @Windycom https://t.co/WfAgw3vqA8 https://t.co/WvdpDM8U96 pic.twitter.com/34k0lAREux