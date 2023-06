¿Qué es el normopeso? Tamara Falcó sigue dando detalles de su boda en 'El Hormiguero'

Como cada jueves, parte de la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' se centró en ir avanzando detalles de la próxima boda de Tamara Falcón e Íñigo Onieva. La colaboradora quiso en esta ocasión, y una vez cerrada la 'crisis' por su vestido de boda, explicar cómo se encuentra con la última polémica que rodea al enlace matrimonial y que está relacionado con el peso de la marquesa de Griñón.

Recientemente, Tamara Falcó ya desmintió que quisiera bajar 10 kilos de peso antes de pasar por el altar, algo que ocupó varias horas de debates en televisión, y aseguró estar en su 'normopeso'.

¿Qué es el normopeso?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que una persona se encuentra en un peso normal o normopeso cuando su Índice de Masa Corporal (IMC) está entre 19 y 25. El normopeso indica que una persona no está ni gorda ni delgada, si no que se encuentra dentro de los parámetros óptimos, es una especie de término medio.

No obstante, la fórmula del IMC (el peso de una persona el kilos dividido entre el cuadrado de la altura en metros) no da una visión completa porque es una medición que por ejemplo, no distingue grasa de músculo, y el músculo pesa más que la grasa, por lo que una persona que practica deporte habitualmente podría tener un resultado que se considerara elevado. Ocurre lo mismo con la densidad ósea que también tendría incidencia en nuestro peso corporal.

Diferencia entre obesidad y sobrepeso

Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Para identificarlo se utiliza el IMC y es este dato el que sirve para diferenciar un concepto de otro. Sobrepeso sería con un MC igual o superior a 25 y obesidad con uno igual o superior a 30.

En el caso de los niños, el sobrepeso y la obesidad se calculan en funciones del número de desviaciones típicas que el IMC tenga por encima de los patrones de crecimiento infantil marcados por la OMS.

En el caso de niños menores de 5 años, se considerará sobrepeso cuando existan dos desviaciones típicas por encima de la media y obesidad cuando existan tres.

Para niños de entre 5 y 19 años, hablaremos de sobrepeso con más de una desviación típica y obesidad con dos.