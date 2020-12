Así será la Navidad del Covid en Cádiz: reuniones de diez personas y toque de queda a la 1.30 horas en Nochebuena y Nochevieja

La Navidad, nuestra Navidad, será en Canal Sur. O en La Sexta, o en Televisión Española... Delante de la tele, vamos. Lo ha dejado bien claro el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ha definido el plan para las fiestas: "En Navidad nos quedamos en casa". El ministerio ha acordado con las comunidades, entre ellas Andalucía, una serie de medidas para evitar que la temida tercera ola de la Covid-19 se convierta en tsunami a principios de enero.

Así pues, ¿qué se podrá hacer en Cádiz durante las fechas clave de la Navidad? El documento presentado esta tarde mantiene el cierre perimetral salvo para las reuniones familiares, limitadas a grupos de diez personas no convivientes. Además, las restricciones en la movilidad contarán con una tregua en Nochebuena y Nochevieja hasta las 1.30 horas y en ningún caso para desplazarse a otros encuentros sociales. En fin de año los gaditanos tendrán que estar en casa poco después de las uvas.

Estas son las medidas adoptadas:

Limitación del movimiento entre comunidades

Gobierno y autonomías han acordado limitar el movimiento entre comunidades, permitiéndose solo los desplazamientos por causas justificadas y para acudir a la residencia habitual de familiares y allegados en Nochebuena y Nochevieja. La Junta anunciará en los próximos días si se mantiene también el cierre perimetral de los municipios en fase 4, vigente hasta el día 10 de diciembre, o si abre la puerta a los desplazamientos por la provincia.

Reuniones de 10 personas no convivientes

El Gobierno ha limitado a 10 las personas no convivientes, incluidos niños, que pueden reunirse en las fechas clave de las fiestas. También limita a dos las unidades familiares que pueden compartir mesa y mantel en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Se recomienda, eso sí, que todos los participantes en la fiesta pertenezcan al mismo grupo de convivencia y se pide a los estudiantes que limiten las interacciones sociales y extremen las medidas de prevención los 10 días previos a su vuelta a casa. Una vez junto a su familia, se recomienda limitar los contactos, respetar su burbuja de convivencia e interactuar sobre todo al aire libre.

Toque de queda a la 1.30 horas

Si la Junta de Andalucía sigue los pasos marcados por el Gobierno, en Nochebuena y Nochevieja se rebajará el toque de queda hasta las 1.30 horas, para permitir el regreso a sus hogares de las personas que hayan acudido a cenar con sus familiares. El Ejecutivo central insiste en que, en ningún caso, estos desplazamientos estarán justificados para acudir a otro tipo de encuentros sociales.

Evitar eventos presenciales masivos

Este año, como ya era de esperar, no se celebrarán, o al menos no como antaño, tradicionales eventos navideños como las campanadas o la Cabalgata de Reyes. En general no se permitirá la celebración de eventos presenciales con elevada afluencia de público, entre ellos los eventos deportivos como la San Silvestre Gaditana prevista para el 29 de diciembre y que el pasado año reunió a más de 1.500 participantes.

Misas sin cantos y con música pregrabada

Las ceremonias religiosas, por su parte, seguirán las normas de aforo establecidas, sin cantos y utilizando música pregrabada. El ministerio pide evitar las muestras físicas de devoción o tradición, como son los besos o el contacto físico sobre esculturas o piezas de Belén.

Una cabalgata "estática"

Los Reyes Magos de Cádiz, encarnados este año por José Manuel Menacho (Melchor), Pedro Delgado (Gaspar) y Francisco José Gallardo (Baltasar), con Andrés Bragado como paje real y Marian Mayone como Estrella de Oriente, llevarán a cabo su cometido sin Cabalgata. La idea que manejan el Ayuntamiento y la Asociación de Reyes Magos es repartir las carrozas por la ciudad en puntos fijos que puedan ser visitados guardando la pertinente distancia de seguridad.

Comercio y hostelería

Los establecimientos seguirán las normas de aforo y prevención fijadas previamente, así como el resto de restricciones vigentes en cada comunidad. En el interior se garantizará una adecuada ventilación natural o mecánica. De cara al comercio se propone organizar las compras con antelación para evitar grandes aglomeraciones en calles, tiendas y centros comerciales, siempre respetando el aforo previsto.