Todas las multas de Tráfico por no poner el intermitente en la carretera

No señalizar correctamente las maniobras es también una infracción de tráfico. El conductor debe advertir mediante señales ópticas toda maniobra que implique un desplazamiento lateral o hacia atrás de su vehículo, así como su propósito de inmovilizarlo o de frenar su marcha de modo considerable y deberán permanecerán en funcionamiento hasta que termine aquélla, advierte el reglamento de circulación.

Por eso, desde la DGT recuerdan que la utilización de los intermitentes es imprescindible y también obligatorio, y como tal está recogido con sus correspondientes sanciones, ya que no utilizarlo conlleva un riesgo para la circulación. No hacerlo, o no hacerlo correctamente y con un tiempo -unos segundos- de antelación, conlleva multas que pueden llegar hasta los 200 euros.

Cuando se utilizan los intermitentes y cómo

Según el reglamento de circulación, as maniobras que impliquen un desplazamiento lateral, marcha atrás, frenar la marcha o inmovilizar el vehículo será advertido. Las más comunes y en las que se debe utilizar los intermitentes son:

Cambios de carril. Los cambios de carril, al igual que los giros, los cambios de sentido y los adelantamientos, son maniobras en las que se aplica la regla de seguridad RSM (Retrovisor, Señal, Maniobra). Antes de realizar un desplazamiento lateral es necesario comprobar en los retrovisores que es posible moverse con seguridad. E, inmediatamente después, activar los intermitentes para no sorprender a otros usuarios de la vía. Una señalización que en moto y ciclomotor, más ágiles pero también más e inestables, es especialmente necesaria.

Giros y cambios de sentido. Dos maniobras en las que siempre debe sonar el 'tic-tac' e iluminarse la flecha verde en el tablero. Y debe hacerse antes de reducir la velocidad: primero indicador, después freno. Hacerlo al revés –freno primero, indicador después– puede sobresaltar al conductor de atrás e impedirle mantener la distancia. Con un riesgo añadido si el giro es en carretera, donde las velocidades son considerablemente más altas.

Adelantamientos. También en esta maniobra es capital activar los indicadores. Cuando adelantamos, la forma más recomendable de señalizar, con antelación, cada desplazamiento lateral cuando nos movernos de un carril a otro para que os conductores que circulan por detrás y de frente –si es en vía de doble sentido– conozcan nuestras intenciones.

Glorietas. Muchos incidentes de tráfico en rotondas ocurren a causa de una señalización incorrecta o a destiempo de los conductores. Dentro de la glorieta es fundamental –también obligatorio– advertir con el intermitente, ya sean los cambios de carril dentro de la rotonda como las salidas de la misma, para no sorprender ni a los conductores que circula detrás ni a los que accede na la rotonda. En cambio, cuando se continua circulando dentro de la glorieta, sin intención de cambiar de carril ni de salir, es incorrecto mantener activado el indicador.

Incorporación a la circulación. Otra de las maniobras que requiere activar los intermitentes son las incorporaciones, ya sean una a la circulación desde un estacionamiento, o la entrada o salida a autovía, autopista o carretera convencional desde otra vía. Además, señalizar correctamente la incorporación a una vía, permite facilitar la maniobra a todos los conductores que ya circulan por ella, por ejemplo, cambiado de carril (siempre que sea posible) o disminuyendo la velocidad con antelación para dar espacio al vehículo que se incorpora.

Estacionamientos. Cuando vayamos a realizar un estacionamiento, una parada o una detención, lo advertiremos con antelación activando el intermitente hacia el lado donde vamos a quedar detenidos. Así, reducimos el riesgo de alcance si el vehículo de atrás está demasiado cerca y contribuimos a la fluidez de la circulación, pues damos oportunidad al que circula detrás de adelantar y no quedar también detenido.

Para un movimiento lateral se utilizan la luz indicadora de dirección correspondiente al lado hacia el que se va a realizar. La marcha hacia atrás será advertida con la correspondiente luz de marcha atrás, si dispone de ella, o, en caso contrario, extendiendo el brazo horizontalmente con la palma de la mano hacia atrás. Además, la intención de inmovilizar el vehículo o de frenar su marcha de modo considerable, deberá advertirse, siempre que sea posible, mediante el empleo reiterado de las luces de frenado ( o bien moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos). Cuando la inmovilización tenga lugar en una autopista o autovía, o en lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad, se deberá señalizar la presencia del vehículo mediante la utilización de la luz de emergencia, si se dispone de ella, y, en su caso, con las luces de posición. Si la inmovilización se realiza para parar o estacionar deberá utilizarse, además, el indicador luminoso de dirección correspondiente al lado hacia el que vaya a efectuarse aquélla, si el vehículo dispone de dicho dispositivo.

Sanciones por no usar los intermitenes

Las multas por no utilizar correctametne las señales luminosas o no indicar una maniobra van desde los 80 hasta los 200 euros.El Reglamento General de Circulación obliga a los conductores a advertir al resto de usuarios de la vía sobre las maniobras que va a realizar con el vehículo, si no se hace sería una una infracción grave, castigado con una multa de 200 euros. Además, se incluyen multas de 80 euros si no se señaliza correctamente o no se hace con la antelación suficiente