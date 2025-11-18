Las multas por tirar basura en Cádiz fuera de horario

Cumplir el horario para tirar la basura en Cádiz no es solo una recomendación: es una obligación. Y hacerlo fuera de la franja establecida puede salir muy caro. El Ayuntamiento recuerda que los residuos deben depositarse exclusivamente entre las 21:00 y las 23:00 horas, un margen de dos horas que, según recalca, es clave para mantener la ciudad limpia y evitar problemas de olores, acumulaciones y plagas. Las sanciones van desde los 100 euros por infracción leve hasta los 3.000 euros en los casos más graves.

Un horario que no admite cambios

La normativa municipal es clara: los residuos domiciliarios deben introducirse en los contenedores grises entre las 21:00 y las 23:00 horas. En el centro histórico, donde cada finca gestiona su propio contenedor, el procedimiento incluye también su colocación y retirada.

Las comunidades deben sacar el contenedor a la calle en esa misma franja y retirarlo al día siguiente antes de las 09:30 horas en días laborales y de las 10:30 horas en domingos y festivos. El incumplimiento del horario, tanto por adelantar como por retrasar la colocación del contenedor, también se sanciona.

El servicio de recogida pasa por la ciudad a partir de las 23:00 horas y termina antes de las 7:00, con la excepción del 25 de diciembre y 1 de enero.

Qué se multa exactamente

La ordenanza recoge distintas conductas sancionables, y buena parte de ellas tienen que ver con el horario. Entre las infracciones leves, castigadas con multas de 100 a 750 euros, se incluyen:

Depositar residuos fuera de los contenedores establecidos.

Negarse por parte del usuario, sin causa justificada, a poner a disposición delAyuntamiento los residuos por él producidos, cuando así se le requiera.

Depositar los residuos incumpliendo las condiciones, lugares y horarios establecidos al efecto por el Ayuntamiento en esta ordenanza o en las resoluciones que se dicten.

Impedir las operaciones de carga, descarga y traslado de los residuos, así como la colocación de contenedores sin autorización.

Obstaculizar el acceso de los vehículos de carga a los contenedores y, en general, impedir de cualquier modo la realización de las diversas actividades de prestación del servicio.

Evacuar residuos por la red de alcantarillado.

Impedir las inspecciones y comprobaciones necesarias para el efectivo cumplimiento de esta ordenanza.

Mezclar residuos orgánicos con tierras y escombros.

Sustraer residuos una vez que hayan sido correctamente depositados.

Cualquier conducta que afecte a las operaciones de recogida de residuos.

Dañar los contenedores.

Romper papeleras instaladas en la vía pública.

Depositar residuos líquidos o susceptibles de licuarse.

Manipular los residuos depositados en papeleras y contenedores

No separar los residuos de papel-cartón, vidrio y envases de forma no separativa en los contenedores específicos.

Esparcir la basura de los contenedores.

No retirar los contenedores de los edificios de viviendas de la vía pública en el horario establecido.

Abandonar restos de jardinería en la vía pública.

Arrojar restos o residuos a la vía pública incumpliendo las instrucciones municipales.

Efectuar descarga de material incumpliendo las instrucciones municipales o sin autorización.

Ensuciar la vía pública arrojando botellas o cualquier otro residuo o desecho.

Depositar escombros en lugares no autorizados.

Abandonar muebles, electrodomésticos o enseres en la vía pública.

Regar plantas siempre que puedan generar molestias a los ciudadanos o ensucien o causen daños en la vía pública.

Verter a la vía pública el agua de la condensación de los aires acondicionados.

Arrojar cualquier tipo de octavillas a la vía pública.

En general, realizar cualquier tipo de actividad que ensucien la vía pública.

Todas las demás conductas contrarias a lo preceptuado en esta ordenanza que no tenga la calificación de grave o muy graves.

Además, ser reincidente en estas conductas leves puede convertirse en sanción grave, cuya sanción iría de 751 euros a 1.500. Además aquí se encontrarían:

La reincidencia de faltas leves en un año.

Depositar residuos clínicos no susceptibles de recogida.

Abandonar cadáveres de animales o inhumarlos en terrenos de propiedad pública.

Depositar petardos, colillas de cigarrillos, brasas, cenizas u otras materias encendidas o inflamables en las papeleras, contenedores o vía pública.

Colocar una cuba con residuos en la vía pública sin autorización o contraviniendo las normas municipales.

Depositar residuos peligrosos en los contenedores de residuos domiciliarios.

Actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras o instalaciones municipales no consideradas muy graves.

Dedicarse a la recogida, transporte o aprovechamiento de residuos sin la debida autorización o entregarlos a quien no tenga tal autorización.

Negar información solicitada por el Ayuntamiento sobre los residuos potencialmente peligrosos o sobre su origen, características, forma de tratamiento,etc.

En muy graves, entre 1.501 y 3.000 euros, estarían la reincidencia en la comisión de faltas graves en un año; cualquier conducta de las recogidas en los apartados anteriores o de otra índole que origine situaciones de degradación ambiental con alto riesgo para las personas y bienes en general o infracciones relativas a abandono, vertido y eliminación de residuos tipificadas en la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Cómo evitar sanciones

Respetar siempre la franja de 21:00 a 23:00 horas. Ni antes ni después.

Ni antes ni después. Introducir la bolsa dentro del contenedor gris , nunca al lado.

, nunca al lado. Cerrar bien la bolsa para evitar goteos.

para evitar goteos. No mezclar residuos peligrosos o voluminosos con la basura diaria.

con la basura diaria. Si vive en el casco histórico, saque y recoja el contenedor en los horarios marcados.

Cumplir con el horario no solo evita multas: reduce olores, evita la presencia de animales y mejora la imagen de la ciudad, especialmente en los meses de mayor afluencia turística.