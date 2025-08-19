Hasta 750 euros de multa por hacer botellón en esta playa de Cádiz: qué dice la ordenanza

Imagen del estado de la playa Santa María del Mar a primera hora de este domingo.

Las playas han sido en los últimos días un refugio contra las altas temperaturas para gaditanos y turistas. Sin embargo, a la irrupción del alga asiática, este verano se suma un nuevo enemigo que arruina la postal de arena blanca y aguas cristalinas: el botellón. El colectivo Cádiz Abandonada denuncia el estado en que ha amanecido este domingo la playa de Santa María del Mar, llena de botellas de vidrio, bolsas de plástico y otros restos de basura que dejan los jóvenes durante la movida nocturna del fin de semana.

Si bien el dispositivo de limpieza municipal logra disponer la playa para el uso de los bañistas desde temprano, el colectivo reclama "control y sanción" a la Policía Local de Cádiz para poner coto a las fiestas. Pero ¿cuáles son las multas por hacer botellón en las playas de Cádiz?

Las multas por hacer botellón en Andalucía

La Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de actividades de ocio en espacios abiertos de los municipios andaluces, conocida popularmente como Ley Antibotellón, prohibe expresamente "la permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia" fuera de las zonas que cada Ayuntamiento establezca como permitidas.

La misma norma sanciona el abandono o el arrojo fuera de los puntos de depósitos de basuras de los envases de bebidas con apercibimiento o multa de hasta 300 euros. La reincidencia puede elevar las multas hasta un importe de 24.000 euros.

¿Qué dice la ordenanza de playas sobre el abandono de residuos?

Su ubicación relativamente apartada de la ciudad insta a algunos jóvenes a trasladar el botellón a las playas de la capital. Sin embargo, en su normativa específica, la ordenanza municipal de playas establece en su artículo 16 la prohibición de arrojar cualquier tipo de residuos a la arena o al agua.

Asimismo, la ordenanza obliga a los usuarios a depositar sus residuos de forma segregada en el interior de los contenedores. En el caso de las fracciones de resto y orgánico, los residuos deben depositarse en bolsas debidamente cerradas.

Por otro lado, queda prohibido el abandono en la playa de cualquier tipo de enseres, como pueden ser las neveras.

Hasta 750 euros de multa por hacer botellón en esta playa de Cádiz

La ordenanza de playas determina que "no depositar los residuos en los contenedores, haciéndolo directamente en la arena o en el mar, o bien no hacerlo de forma selectiva en los recipientes establecidos al efecto", así como arrojar cualquier tipo de residuo a la arena o al agua, constituye una infracción leve. Esta se castiga con una sanción de hasta 750 euros, así como la obligación de recoger los residuos arrojados por parte del infractor.

También son infracciones leves el abandono en la playa de artículos de plástico de un solo uso o cualquier producto ajeno al medio natural, arrojar colilas a la arena o al agua o la evacuación fisiológica en la arena; todas estas circunstancias habituales en el contexto del botellón.