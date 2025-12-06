El misterioso "cráter que podría ser un aparcamiento de OVNI" en aguas de Cádiz

Cádiz es una de las ciudades andaluzas más visitadas, acuden ciudadanos de todo el mundo para poder disfrutar de sus calles, sus plazas, gastreonomía y por supuesto, sus playas. Para muchos, la ciudad más antigua de Occidente no es sólo una reliquia por todo lo que se puede ver, sino por aquello que está en sus profundidades y que la coloca en el mapa del misterio.

En el canal DMAX España ha aparecido la capital gaditana como uno de los puntos en los que suelen producirse avistamientos de extraterrestres. Un ejercicio que confirma el ufólogo Javier Aradilla. "Hay un cráter que está situado bajo el puente de Carranza en la Bahía de Cádiz que se ve desde el aire cuando la marea está baja", afirma el ufólogo.

Un cráter con unas medidas especialmente grandes

El experto destaca que este cráter "puede medir entre 250 y 300 metros, conuna profundidad aproximada entre 25 y 30 metros". Estas dimensiones tan grandes desataron un debate acerca de qué era lo que lo había provocado. "Al principio se creía que había sido el immpacto de un meteorito. Cosa improbabe porque el círculo es completamente perfecto", afirma Aradilla.

El ufólogo afirma que se cree que puede ser una base extraterrestre porque "casi todos los avistamientos en la Bahía de Cádiz salen y se sumergen en el agua".

¿Se trata de una formación natural, obra humana o extraterrestre?

No todos los expertos apoya la teoría de que se trate de una base OVNI y achacan a que puede tratarse de un impacto de meteorito, a pesar de su forma "perfecta". Otros en cambio surgieren la posibilidad de que se tratase de una mina de la época romana. Esta parte ahora sumergida podría haber estado en el exterior hace 2.000 años, y con el cambio de las mareas la orografía ha cambiado lo suficiente como para dejarla cubierta.

La posibilidad que defiende el ufólogo y que sin duda, es la más llamativa es que se trate de una base sumergida asociada a los OSNIs, los llamados objetos sumergibles no identificados.

Por el momento, no hay ningún tipo de estudio oficial que determine qué ese cráter y que lo originó. La realidad es que se trata de una estructura que es difícil de ver y de explicar y que se encuentra bajo el puente Carranza.

La gracia de Cádiz aparece en los comentarios

Hace unos días, el programa DMAX pubicaba en sus redes sociales la historia de este cráter en la Bahía de Cádiz y esto ha suscitado una gran cantidad de comentarios de usuarios que han dejado plasmado su gracia y desparpajo, propias de su ciudad de origen.

"¿Se puede saber cuánto pagan por el parking!? Estoy buscando por la zona", escribe uno de los usuarios. Otros cuestionan la credibilidad de los testigos que afirman haber visto vida extraterrestre: "Los avistamientos iban acompañados del butano y el porrito". "Verás cuando le pregunten al extraterrestre de dónde viene y diga: de la caleta pisha", comenta otro internauta.

"Soy de Cádiz y tengo que decir que un dia pescando en el puente Carranza coji un alienigena emchampelao con una lisa mojonera y desde entonces no he reunido el valor de volver a pescar", escribe otro usuario en Instagram. "Si hombre, en Cádiz no puedes aparcar el coche, vas a aparcar un ovni...", afirma otra persona.

La cierto es que se desconoce qué es esa estructura submarina, pero lo cierto es que los gaditanos demuestran una vez más que el arte y la gracia va por encima de todo.