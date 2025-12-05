Horario de apertura en Cádiz de los supermercados para los días 6, 7 y 8 de diciembre

El puente de diciembre es uno de los más esperados y es que suele ser uno de los más largos del año al estar tan cerca dos días festivos, el 6 de diciembre el día de la Constitución y el 8 de diciembre el de la Inmaculada. Este año, el 6 de diciembre cae en sábado por lo que ese festivo "se pierde" porque al ser domingo al día siguiente no se adelanta al viernes. No obstante, el lunes sí que es festivo nacional.

Estas jornadas invitan a realizar las compras navideñas, por lo que muchos negocios aprovecharán para abrir todos los días posibles y así hacer posible la compra de los regalos como del resto de productos típicos para organizar las comidas y cenas de Navidad. Para evitar sorpresas es preferible asegurarse de qué supermercados permanecerán abiertos en estos días.

El Corte Inglés e Hipercor

Estará abierto el sábado 6 de diciembre y el lunes 8 con un horario de 10:00 a 22:00. No obstante permanecerá cerrado el domingo 7 de diciembre.

Mercadona

Todos los supermercados Mercadona de Cádiz capital permanecerán abiertos el sábado 6 de diciembre con su horario habitaul, pero permanecerán cerrados el domingo 7 de diciembre y el 8 también. La cadena mantiene su política habitual de descanso en domingos y festivos, por lo que no se habilitarán excepciones en esta ocasión.

Carrefour

Los centros de Carrefour (Carrefour Market y Express) sí abrirán, tanto el sábado 6 como el lunes 8 de diciembre. No osbtante, todos los Carrefour Market permencerán cerrados el domingo 7 de diciembre. En el caso de los Express, todos permanecerán abiertos los tres días del puente de diciembre.

Dia

La mayoría de Supermercados Dia abren durante el puente, pero pueden tener modificaciones en la hora de apertura y cierre, según la ubicación del establecimiento. Según la web de los supermercados, todos los establecimientos permancerán abiertos en la ciudad Cádiz durante los tres días, 6,7 y 8 de diciembre en su horario habitual.

Lidl

La cadena alemana normalmente abre los festivos, aunque en un horario distinto dependiendo de la ubicación de las tiendas. Estará abierto tanto el sábado como el lunes con un horario de 9:00 a 21:30. El domingo permanecerá cerrado.

Aldi

Los dos supermercados de esta cadena permancerán abiertos durante los dos días festivos, es decir, el 6 y el 8 de diciembre con un horario de 9:00 a 21:30. En cambio el domingo 7 estarán cerrados.