Los centros comerciales que abren en Cádiz este puente de diciembre

El puente de diciembre es uno de los más esperados por todos los ciudadanos y es que suele haber varios días festivos y muchos aprovechan para decorar la vivienda para la Navidad y hay quienes aprovechan el tiempo libre para hacer las compras para las fechas festivas. Del 6 al 8 de diciembre se suele concentrar una gran actividad comercial y por eso, los centros comerciales se preparan para ello.

Varios centros comerciales de la provincia de Cádiz han decidido abrir tanto el sábado 6, Día de la Constitución, como el lunes 8, festividad de la Inmaculada. Una decisión que amplía la oferta disponible más allá de la restauración y los cines, permitiendo adelantar compras en dos jornadas tradicionalmente no laborables.

Este ajuste en el calendario cobra especial relevancia en un año en el que el consumo navideño vuelve a adelantarse y en el que muchas familias intentan repartir las compras para evitar aglomeraciones y encontrar mejores precios.

Aperturas en Jerez: Área Sur y Luz Shopping

En Jerez, los centros comerciales Área Sur y Luz Shopping han optado por incorporarse al calendario especial de diciembre. Ambos operarán con normalidad el 6 y el 8, lo que permitirá a los consumidores acceder a moda, tecnología, decoración y juguetes en pleno arranque de la campaña navideña.

Área Sur mantendrá además la oferta de ocio y restauración, mientras que Luz Shopping, con su formato de parque comercial al aire libre, espera un notable incremento de afluencia durante las horas centrales del día, aprovechando las previsiones meteorológicas estables anunciadas para el puente.

Bahía Sur, El Paseo y Las Dunas también abren

En la Bahía de Cádiz, el centro comercial Bahía Sur, en San Fernando, funcionará con horario comercial completo tanto el sábado como el lunes. Este complejo, uno de los más frecuentados de la provincia, suele reforzar su agenda durante estas fechas con actividades familiares y promociones específicas, algo que contribuye a dinamizar el tráfico de clientes.

En El Puerto de Santa María, el centro comercial El Paseo se suma a la apertura extraordinaria, de manera que los negocios de moda, deportes, juguetes y hogar podrán recibir público en dos de las fechas con más movimiento del mes.

También en la Costa Noroeste, Las Dunas, en Sanlúcar de Barrameda, abrirá sus puertas. Este centro, muy frecuentado por usuarios de municipios cercanos como Trebujena o Chipiona, refuerza así la oferta comercial del litoral gaditano durante el puente.

Campo de Gibraltar: Gran Sur y Puerta Europa operarán con normalidad

En la zona sur de la provincia, los centros comerciales Gran Sur (La Línea) y Puerta Europa (Algeciras) también han confirmado que abrirán los días 6 y 8. Ambos suelen registrar afluencias destacadas durante los festivos, especialmente en la franja vespertina, cuando aumentan las visitas vinculadas a compras navideñas y a la restauración.

Un puente que anticipa la campaña navideña

Con estas aperturas, la provincia de Cádiz afronta un puente de diciembre marcado por el inicio real de la temporada navideña, con escapadas familiares, primeras compras y un importante movimiento económico para el comercio local. Para quienes deseen adelantar regalos o renovar productos del hogar, los principales centros comerciales estarán operativos en el fin de semana largo, ofreciendo una alternativa cómoda a los festivos tradicionales.