El millonario precio de este histórico edificio en Cádiz que lo convierte en el más caro

Una finca histórica de época isabelina es el inmueble más caro de Cádiz. El edificio de cierto valor patrimonial es el que lidera la lista de viviendas con precios más alto en la capital gaditana. El coste total de esta vivienda es de 2.235.000 euros, sin contar con los impuestos y gastos derivados de una operación de compraventa.

Del edificio no se muestran fotografías, tan solo una de las escaleras. Además de eso, tampoco se aportan muchos detalles. De este histórico edificio se conoce que fue levantado en 1784 y que se encuentra frente al puerto gaditano.Por lo que, pese a que no se aporta ese dato específico, se puede aventurar que se trata de algunas de las fachadas de corte más señorial que se encuentran en la Avenida 4 de diciembre (antigua Canalejas).

La construcción de época isabelina tiene cuatro plantas con fachada de piedra ostionera. La agencia inmobiliaria vende esta oportunidad de más de 2 millones como una posibilidad para una promoción de viviendas, para un hotel o para apartamentos turísticos. Asimismo, el inmueble consta de bajo comercial exterior y azotea. En la actualida cuenta con nueve viviendas construidas. El total de metros cuadrados alcanza los 1.238 metros, a 1.898 euros por metro cuadrado.

El edificio más caro de Cádiz tiene el metro cuadrado de los más baratos

Pese a comandar el listado de precios más altos y venderse a una cifra astronómica de más de dos millones de euros, el coste del metro cuadrado está por debajo de la media. En el mes de agosto, en Cádiz cada metro costaba unos 3.037 euros, son 1.139 euros por debajo de ese promedio. Este no es el único inmueble de arquitectura isabelina que ofrece el mercado imobiliario gaditano.

Uno de los edificios históricos en venta en el centro de Cádiz / Google Maps

Otro de los edificios de carácter histórico en venta es uno que se encuentra en la calle San José con Cánovas del Castillo que se encuentra a la venta desde principios del año. En este caso, ha bajado en 100.000 euros desde febrero. Actualmente, su precio es de 1.700.000 euros. En este caso, se trata de un edificio de tres plantas con 755 metros cuadrados construidos.