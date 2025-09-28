Miguel, experto en cerveza: "Hay latas rojas y verdes según el alcohol, cuerpo y sabor"

La cerveza es, después del agua y el té, una de las bebidas más consumidas del mundo. Su arraigo cultural es innegable: acompaña celebraciones, comidas y momentos de ocio en casi todos los rincones del planeta. Más allá de su papel social, en los últimos años ha crecido el interés por comprenderla mejor. Los consumidores quieren distinguir estilos, apreciar diferencias de sabor y aprender qué factores influyen en su carácter. El auge de las cervezas artesanas y las redes sociales ha impulsado aún más esta curiosidad.

En ese escenario, un vídeo de TikTok publicado por Miguel, conocido como @cervecero_miguel, ha despertado un gran debate. El experto asegura que el color de las latas —rojo o verde— no es casualidad, sino que guarda relación con la intensidad de la bebida: el alcohol, el cuerpo y el sabor. Una explicación que conecta de inmediato con quienes buscan orientarse mejor entre las múltiples opciones que ofrece el mercado cervecero.

¿Qué significa el color de las latas de cerveza?

Según Miguel, las latas verdes suelen corresponder a cervezas más ligeras, mientras que las latas rojas indican un producto "especial", con mayor concentración y potencia. Esta distinción visual sirve como atajo para identificar el carácter de una cerveza sin necesidad de leer la etiqueta en detalle.

Aunque pueda parecer un recurso de marketing, lo cierto es que esta idea está relacionada con la clasificación oficial de la cerveza en España, que se basa en un parámetro técnico: el extracto seco primitivo (ESP).

El papel del extracto seco primitivo en el sabor y el alcohol

El extracto seco primitivo mide la cantidad de sustancias fermentables presentes en el mosto antes de su fermentación. Dicho de forma sencilla: indica cuánta “materia” hay en la mezcla antes de convertirse en cerveza.

Cuando el ESP se sitúa entre 7 % y 11 % , la cerveza resultante es más suave, tanto en sabor como en graduación.

Si alcanza entre 11 % y 15 % , hablamos de una cerveza especial, más robusta, con más cuerpo y mayor contenido alcohólico.

Y si supera el 15 %, entra en la categoría extra, mucho más intensa.

Así, el color de la lata puede servir como pista rápida para identificar a qué grupo pertenece la bebida que tenemos en la mano.

Diferencias entre cervezas suaves, especiales y extra

El consumidor medio suele elegir una cerveza guiado por el precio, la marca o la disponibilidad. Sin embargo, Miguel invita a fijarse en estos códigos que revelan mucho más. Una lata verde puede sugerir frescura y ligereza, perfecta para quienes buscan algo refrescante. En cambio, una lata roja apunta a una cerveza con mayor carácter, ideal para quienes disfrutan de sabores más complejos y de un grado alcohólico superior.